Sadece Uçuş Görevlilerinin ve Bu Yazıyı Okuduktan Sonra Sizin Bilebileceğiniz O Bilgi: Uçak Tuvaletlerinin Dışında Neden Gizli Bir Kilit Var?

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Uçak tuvaletlerinin dışında bir kilit olduğunu fark etmiş miydiniz? Muhtemelen hayır çünkü bahsedeceğimiz kilit, gizli bir kilit. Peki amacı tam olarak ne?

Bazı uçaklarda, tuvaletlerin dış kısmında gizli bir kilit bulunuyor ve birçoğumuz bunu ne daha önce gördük ne de haberimiz vardı.

Bu kilit sayesinde tuvalet, içeriden kilitleseniz bile dışarıdan açılabiliyor. “Hani mahremiyet?” diyorsanız sebebini açıklayalım.

Kilit, acil durumlar için kullanılıyor.

uçak tuvaleti

Elbette bu kilidin varlığı, uçuş görevlileri dışında neredeyse kimse tarafından bilinmiyor. Şu an bu içeriği okuduğunuz için artık siz de biliyorsunuz… Kilit sayesinde uçaktaki tuvaletin kapısı, dışarıdan açılabiliyor.

Sağlık problemi yaşayan biri varsa ya da bir çocuk yanlışlıkla kendini tuvalete kilitlerse uçuş ekibi bu kilidi kullanarak tuvalete giriş yapabiliyor. Yani sadece bir uçuş güvenliği önlemi olduğunu söyleyebiliriz.

Uçuş görevlileri de kilidi istedikleri gibi kullanmıyor.

uçak kilidi

Uçak inişe geçtiğinde tuvalette birisi varsa, kapıyı çalıp iyi olup olmadıkları soruluyor. İnişe geçildiği belirtilerek çıkmaları rica ediliyor. Eğer içerideki kişi çıkmazsa ve risk söz konusuysa kapıyı bu kilidi kullanarak açabilirler.

Bunun yanı sıra iniş ve kalkışlarda uçuş ekibi, tuvalete kimse girmesin diye kapıyı dışarıdan kilitleyebiliyor. Başta bu kilidin varlığı kulağa ürkütücü gelse de sebepleri gayet mantıklıymış, değil mi?

Kaynaklar: Escape, The Sun

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