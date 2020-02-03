Ülkemiz de dâhil olmak üzere yıllardır birçok yerde kullanılan güneş panelleri, genellikle elektrik üretiminde tercih ediliyor. Bu haberimizin konusu olan Source isimli paneller ise havadan su topluyor ve bunu bir filtreden geçirerek içme suyuna dönüştürüyor.

Günümüzde, yenilenebilir enerji kaynakları arasında en kolay erişilebilen kaynaklar arasında güneş bulunuyor. Bilim insanları, bu kaynağı daha verimli kullanabilmek için güneş panellerini geliştirdi. Güneş panelleri, birçok kişi tarafından elektrik üretmek için kullanılıyor olsa da bilim insanları, bu panelleri farklı bir alanda kullanmanın bir yolunu keşfetti.

Zero Mass Water isimli bir şirket, Source ismini verdikleri bir 'hidropanel' geliştirdi ve güneş panellerini yeni bir alanda kullanmayı başardı. Source ismindeki paneller, insanların kendi içme suyunu üretebilmelerini sağlayacak yeni bir teknolojiye sahip. Güneş ışığını ve havayı kullanarak su toplayan paneller, bu suyu filtreleyerek bir içme suyu kaynağı hâline geliyor ve insanlar bu sayede kendi içme sularını üretmiş oluyor.

Havadaki nem içme suyuna dönüşüyor:

Source panellerinin çalışma prensibi de açıklandı. Öncelikle güneş ışığı, panelin içerisinde bulunan ve havadaki nemi içeri çeken pervaneleri çevirmek için panele enerji sağlıyor. Hava ve nem, panelin içerisine girdikten sonra hava arıtılıyor. Daha sonrasında geriye kalan materyaller, su buharını yoğuşturan ve onu bir bölmede biriktiren sünger benzeri bir malzemeden geçiriyor. En son adımda da suyun içilebilir hâle getirilmesi için su mineralize ediliyor ve temiz kalması için ozonlanıyor.

Bu adımdan sonra tek yapılması gereken paneldeki suyu eve taşıyacak bir musluk kullanmak ya da buzdolabı gibi bir cihaza bağlamak. Zero Mass Water’a göre standart iki panelli Source cihazları, içerisine 16,9 ons (yaklaşık yarım litre) su alabilen 12 ila 24 bardak arasında su üretebiliyor ancak bu miktar elbette güneşe bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Bölgedeki nem miktarı da sonucu oldukça fark ettiren bir parametre olsa da nemin çok az olduğu ortamlarda da Source panellerinin çalışacağının garantisi veriliyor.