Berlin Havalimanı'nda bir yıldan uzun süredir park halinde duran araca 7.5 milyon TL otopark faturası kesildi. Araç sahibine ulaşılamadı.

Berlin Havalimanı girişinde bir yıldan uzun süredir park halinde duran bir araç, 7.5 milyon TL'yi bulan otopark faturasıyla gündeme geldi. Her geçen gün borç miktarı artan bu aracın kime ait olduğu ise hala tespit edilemedi. Yetkililer, aracın sahibi ve uzun süreli parkın sebebini araştırmaya devam ediyor.

Havalimanı yetkilileri, araca dair herhangi bir kayda ulaşamazken, aracın çalıntı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Hannover ve Berlin polisinin de dahil olduğu araştırmalar sonuçsuz kaldı. Otopark yönetimi ise bu rekor borcun tahsil edilip edilemeyeceği konusunda belirsizlik yaşıyor.

Rekor otopark borcu

Berlin Havalimanı’nın girişinde park edilmiş gri bir Volkswagen Golf, bir yılı aşkın süredir bulunduğu yerde duruyor ve otopark ücreti 170 bin sterline, yani yaklaşık 7.5 milyon TL’ye ulaştı. Kısa süreli park kullanımları için tasarlanmış bu otoparkta, günlük ücretin 464 sterlin olduğu belirtiliyor.

Stuttgart merkezli APCOA Deutschland GmbH, Berlin Havalimanı’ndaki otoparkın işletmesinden sorumlu şirket olarak bu sıra dışı durumun farkında olduklarını ve yetkililerle iş birliği içinde olduklarını açıkladı. Şirket yetkilileri, 170 bin sterlinlik otopark ücretinin tahsil edilmesinin, aracın sahibinin kimliğinin tespit edilmesine ve ödeme gücüne bağlı olduğunu belirtti.