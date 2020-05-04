HAVELSAN’dan Yerli Video Konferans Uygulaması: Diyalog

Türkiye'nin savunma sanayiindeki önemli isimlerinden bir tanesi olan HAVELSAN, kendi video konferans uygulamasını geliştirdi. "HAVELSAN Diyalog" olarak isimlendirilen bu video konferans uygulaması, etkileyici özelliklere sahip.

Koronavirüs salgını, insanların yaşamlarını ciddi anlamda değiştirdi. Bu değişimlerden bir tanesi de "home office" kültürüne alışılmasıydı. Çünkü insanlar, koronavirüs salgınından korunabilmek için evlerinden çıkmıyorlardı ancak işlerin bir şekilde yürütülmesi gerekiyordu. İşte bu durum da video konferans uygulamalarına duyulan ihtiyacı artırdı.

HAVELSAN, Türkiye'nin en önemli savunma sanayii şirketlerinden bir tanesi. Uzunca bir süredir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle de yazılımla ilgili eksiklerini tamamlayan şirket, şimdi yeni bir gelişmeye daha imza attı. Şirket, geliştirdiği video konferans uygulaması ile hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de sivil kuruluşlara hizmet verecek. Peki HAVELSAN'ın geliştirdiği video konferans uygulaması neler sunuyor?

"HAVELSAN Diyalog" olarak isimlendirilen video konferans uygulaması, kurumların kendi sunucularında çalışabiliyor. Bu da şirket ve kurumlar için yüksek bir güvenlik seviyesi anlamına geliyor. HAVELSAN Diyalog'un altyapısı, özellikle de kamu kurum ve kuruluşları tarafından göz ardı edilmeyecek ve bu video konferans uygulaması sık sık tercih edilecek gibi görünüyor.

HAVELSAN Diyalog, tüketicilere pek çok avantaj sunacak. Bu avantajlardan bir tanesi, HAVELSAN Diyalog'un istenildiği takdirde masaüstü, istenildiğinde ise Android ve iOS üzerinden erişilebiliyor oluşu. Ayrıca uçtan uca şifreleme, adaptif görüntü kalitesi ayarlama, HD ve 4K görüntü desteği, ekran paylaşımı ve güvenli sesli görüşme gibi özelliklere sahip olan uygulama, tüketicilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde geliştirmiş durumda.

Kullanıcı sayısı ve görüşme sınırı bulunmuyor

HAVELSAN Diyalog'un başka bir önemli özelliği ise kullanıcı sayısı ve toplantı süresi sınırı bulunmuyor oluşu. Yani bu uygulamayı kullanan kişiler, diledikleri genişlikte video konferansları oluşturabilecekler. Üstelik bu görüşmeler sırasında herhangi bir kısıtlama da bulunmayacak. HAVELSAN Diyalog'un bu özelliği, çok sayıda kişinin katılması gereken görüşmeler için fazlasıyla etkili olacak.

HAVELSAN Diyalog'un geliştirilme ve test süreci başarılı bir şekilde tamamlanmış durumda. Şirket, yapacağı son rötuşların ardından yeni video konferans uygulamasını piyasaya sürecek. Tam bir tarih vermeyen yetkililer, uygulamanın mayıs ayı içerisinde hizmete sunulmuş olacağını sözlerine ekliyorlar.