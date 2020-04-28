Yakında Yerli Mobil Dijital Röntgen Cihazı Devreye Girecek

Yerli solunum cihazının devreye girdiğini anımsatan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Şimdi mobil dijital röntgen cihazı yakın zamanda devreye girecek. Milli teknoloji hamlesi çerçevesinde ortaya çıkacak milli ve yerli ürünler inşallah çok hızlı bir şekilde devreye alınacak" ifadelerini kullandı.

İsmail Demir, savunma sanayisinde gösterdikleri başarılı milli teknoloji hamlesini sağlık alanında da yapacaklarına inandığını ifade etti.

Diğer alanlarda elde ettikleri kazanımları sağlık alanında da yapılacak ürünlerde uygulanabileceğine işaret eden Demir, "Sağlık alanında ihtiyaç duyulabilecek birçok alanda zaten Ar-Ge çalışmalarımızı başlatmıştık. Covid-19 sonrasında hızlıca tekrar gözden geçirdik. Hasta bakımı, muayene ve uzaktan tedavi; dezenfektan ve antiviral uygulamalar, veri analitiği ve modelleme, hastalık tanı ve takip olmak üzere 4 ana başlık altında 22 alt başlık belirledik. Bunlar üzerinde yoğunlaşacağız" değerlendirmesini yaptı.

Sağlık Bakanlığı'nın iş birliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından geliştirilen yerli yoğun bakım solunum cihazının kullanılmaya başlandığını anımsatan Demir, "Şimdi mobil dijital röntgen cihazı yakın zamanda devreye girecek. Yerli MR cihazı, milli kalp-akciğer pompası, otomatik CPR cihazı çalışmaları devam ediyor. Milli teknoloji hamlesi çerçevesinde ortaya çıkacak milli ve yerli ürünler inşallah çok hızlı bir şekilde devreye alınacaklar" ifadelerini kullandı.

Demir; kimyasal, biyolojik ve radyoaktif tehlikelere karşı önlem anlamında yapılan çalışmalar kapsamında BIOSENS sisteminin devreye girdiğini anımsatarak, salgınla mücadelede sistemin testlerinin bitmesiyle bu virüs testlerininde tanılarda kullanılmasını beklediklerinin bilgisini verdi.

"8 Yerli Firma Güvenli Telekonferansla İlgili Ürün Hazırladı"

Yerli siber güvenlik ihtiyaçlarını için Siber 'Güvenlik Kümelenmesini' kurduklarını ve 148 firmanın üye olduğunu ifade eden Demir, şunları dile getirdi:

"Girişimcilerimizi desteklemek için yapılan yarışmalar düzenliyoruz. Siber güvenlik uzmanlarımızı yetiştiriyor, eğitimler veriyoruz. Şu süreçte siber güvenlik eğitimleri online olarak ücretsiz veriliyor. Güvenli telekonferans yapabilme veya uzaktan görüntülü iletişim sağlamayla ilgili 8 firmamız yerli ürünlerini hazırlayıp piyasaya sürdü.

Yabancı ürünlerle ilgili bazı güvenlik endişelerimiz sürekli olmakta, bu yerli ürünlerin her türlü güvenlik tedbirlerini alıp kaynak kodlarına kendimiz hakim olacağımız için emniyetli şekilde kullanabiliriz. Bütün halkımıza bu tür ürünleri kullanırken yerli ürünlerin farkında olmalarını ve bunları kullanmalarını tavsiye ediyoruz."