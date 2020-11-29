Fark Etmesek de Her Saniye Hayatımızı Kolaylaştıran İcatlar

Bugün artık alıştığımız hatta olmazsa olmazımız haline gelen pek çok sistem, zamanında diğerlerinden farklı bir insanın aklına gelen bir fikir sayesinde oluştu. Hayatımızı kolaylaştıran icatlar bazen teknolojik bir yeniliğin kapısını araladı, bazen de büyük emeklerin boşa gitmemesini sağlayan pratik bir yol buldu.

İçinde yaşadığımız yüzyılda artık yeni teknolojik gelişmeleri takip etmek oldukça zor. Ancak bugün gelişmelerin bu kadar hızlı ilerlemesini sağlayan da günümüzden belki yüzyıllar önce yapılan küçük bir icattı. Hayatımızı kolaylaştıran icatlar çoğu zaman ilk üretildiği gün değeri anlaşılmayan şeylerdi ancak bugünden geçmişe baktığımız zaman yaşamlarımızı kökten değiştirdiklerini görebiliyoruz.

Hayatımızı kolaylaştıran icatlar nelerdir? Böyle bir sorunun belki üzerine sayfalarca yazılacak bir cevabı var ancak günümüz teknolojisinin yaratılmasında, tıp biliminin gelişerek insan hayatını kurtarmasında hatta ulaşımda bile hayatımızı kolaştıran icatlar olduğunu görebiliyoruz. Her şeye ve herkese rağmen farklı düşüncelerini savunan ve bugün bile hayatımızı kolaylaştıran teknolojik aletlere imza atan dahilere teşekkür etmemiz gerekiyor.

Hayatımızı kolaylaştıran icatlar:

Aşı

Pastörizasyon

Modern otomobil

Kağıt banknot

Lokal anestezi

Alternatif akım

Antibiyotik

Telefon

Bilgisayar

İnternet

Aşı

Mucit: Edward Jenner

Yıl: 1796

Edward Jenner yalnızca çiçek hastalığına deva olacak aşıyı bulmakla kalmadı, insan bağışıklık sistemi üzerine çalışan önemli bir dal olan immünolojinin de temellerini atmış oldu. Jenner aşıyı bulduktan sonra bu alan üzerine pek çok çalışma daha yapıldı ve birçok hastalığın aşı sayesinde ölümcül etkilerinin ortadan kalktığı bulundu. Bugün insan ömrünün uzamasının en büyük sebebi aşılardır.

Pastörizasyon

Mucit: Louis Pasteur

Yıl: 1862

Günümüzde yiyecek ve içecek saklamanın en güvenli yollarından biri olan pastörizasyon yöntemini Louis Pasteur’e borçluyuz. Bu yöntemde süt ürünleri, konserve yiyecekler, meyve suları, şuruplar, su ve daha pek çok yiyecek ve içecek önce yüksek ısıya maruz bırakılıyor, ardından hızla soğutuluyor. Bu yöntem ile insanda hastalığa neden olabilecek patojen sayısı minimuma indiriliyor.

Modern otomobil

Mucit: Karl Benz

Yıl: 1886

Günümüz dünyasında hayatımızı kolaylaştıran icatlar denildiği zaman pek çok kişinin aklına gelen ilk icat olan otomobil sistemi Karl Benz tarafından bulunmuştur. İçten yanmalı motor sisteminin patentini alan Benz ve karısı, 1886 yılında Mercedes Benz fabrikasını kurarak bir efsanenin temellerini attılar. Üretim sürecini iyileştiren ve otomobillerin daha uygun fiyata satılmasını sağlayan Henry Ford, modern otomobilleri bir adım ileri taşımıştır.

Kağıt banknot

Mucit: Bilinmiyor

Yıl: 7. yüzyıl

Kağıdı ve matbaayı icat ederek medeniyetin şekillenmesinde önemli rol oynayan Çinliler, kağıt banknotu bularak finans dünyasının da gelişmesini sağlamışlardır. Mucidi tam bilinmiyor ancak 7. yüzyıl Çin Tang Hanedanlığı’nda ilk kez kağıt banknot kullanıldığı biliniyor. Banknotun finans sistemi için önemi; takas sistemini ortadan kaldırması ve günümüz alışveriş sisteminin temellerini atmış olması.

Lokal anestezi

Mucit: William Morton

Yıl: 1846

Eğer ufak da olsa tıbbi bir operasyon geçirdiyseniz ve neredeyse hiç acı hissetmediyseniz bunu William Morton’a borçlusunuz. İlk kez 16 Ekim 1846 tarihinde Boston Massachusetts General Hastanesi’nde açık bir tümör ameliyatı yapıldı ve burada eter kullanılarak hastaya anestezi yapıldı. William Morton’un bu icadı daha sonra yıllar içinde geliştirilerek günümüz nokta atışı anestezi türlerine evrildi.

Alternatif akım

Mucit: Nikola Tesla

Yıl: 1891

Bugün kullandığımız pek çok teknoloji ürününü hatta bildiğimizden çok daha fazlasını Nikola Tesla’ya ve onun icat ettiği alternatif akıma borçluyuz. Çok fazlı alternatif akım motorları ve güç aktarım alanı ile ilgili pek çok farklı patent başvurusunda bulunan Tesla’nın patentleri arasında radyo, telsiz, jeneratör, transformatör, iletim hattı, farklı motorlar ve ve aydınlatma sistemleri bulunuyordu. Yaşadığı dönemde kıymeti bilinmemiş olsa bile bugün Nikola Tesla gibi bir dahiye itibarını iade etmek gerekiyor.

Antibiyotik

Mucit: Alexander Flaming

Yıl: 1928

Alexander Flaming grip virüsü üzerine çalıştığı sırada bir küf halkasının gelişerek etrafındaki bakterileri yok ettiğini gördü ve buradan penisilin mucizesini yarattı. Penisilin temelli antibiyotik ilaçlar ile belki milyonlarca insanın hayatı kurtuldu. Ufak bir tesadüf ile bulunan penisilin bugün pek çok farklı ilaçta kullanılıyor. Penisilin temelli antibiyotikler ise neredeyse her tür enfeksiyonun tedavisinde başrolü üstleniyorlar.

Telefon

Mucit: Alexander Grahambell

Yıl: 1876

Patenti ilk kez 1871 yılında Guiseppe Meucci alınmış olsa bile gerçek anlamda telefonun mucidini Alexander Grahambell olarak biliyoruz. Telgraf sayesinde yazı ile aşılan yollar, telefon sayesinde ses ile aşıldı. Adım adım gelişmesi, yaygınlaşması ve kullanım alanlarının genişlemesi ile günümüzde cebimize sığan küçük cihazlara dönüşen telefon, hayatımızı geri dönülmez olarak değiştirmiştir.

Bilgisayar

Mucit: John Atanasoff ve Clifford Berry

Yıl: 1937

Bildiğimiz anlamdaki bilgisayara benzemese ile bilgisayarın temelleri ilk kez 1937 yılında, Iowa State College’de, John Atanasoff ve Clifford Berry tarafından atıldı. İlk dijital bilgisayar olarak anılan bu sistem; ikili aritmetik, rejeneratif bellek, mantık devreleri gibi kavramları ortaya çıkardı. Hiçbir zaman üretim aşamasına geçemeyen bu sistem, verdiği ilham ile günümüz bilgisayarlarının emelini oluşturdu.

İnternet

Günümüz dünyasını şekillendiren en önemli icadın internet olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ancak internetin mucidi şudur, tarihi budur demek doğru değil çünkü internet sistemi Soğuk Savaş döneminden itibaren Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere farklı ülkelerde pek çok farklı insanın altında imzası bulunan önemli bir sistemdir.

Arpanet ile ilk kez temelleri atılan internet, www yani dünya çapında ağ sistemi ile bildiğimiz şeklini almaya başladı. Son olarak internet sistemini grafik olarak görüntüleyebilecek internet tarayıcılarının geliştirilmesi ile 1990’lı yılların başında bugün bildiğimiz internet ağı oluştu. İnternetin bir sonraki gelişim adımının ne olacağı ise en çok merak edilen konulardan bir tanesi.

Hayatımızı kolaylaştıran icatlar listemizdeki buluşlar belki icat edildikleri dönem yeterince ses getirememiş olsalar bile bugünden geçmişe baktığımız zaman geleceği şekillendirmiş olduklarını görebiliyoruz. Kim bilir belki şu anda, beyaz önlüğü ile laboratuvarda hayatımızı geri dönülmez bir şekilde değiştirecek çalışmalar yapan kaç bilim insanı vardır.