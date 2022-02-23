Dünyanın İlk Cep Telefonları ve Şaşırtan Özellikleri

Muhteşem özellikleriyle bugün herkesi etkileyen akıllı telefonların atası olan ilk cep telefonları günümüzde alıştığımız ama çıktıkları dönem herkesi hayran bırakan özellikler taşıyorlardı. İşte dünyanın ilk cep telefonları ve bugün bile kullanıcılara ilginç gelecek, şaşırtan özellikleri.

Cep telefonları 1990’lı yılların sonu 2000’li yılların başında popüler olsalar da ilk cep telefonları çok daha geçmişe dayanıyor. Elbette, o zamanlar bugün aşina olduğumuz markalardan hiçbiri yoktu. İlk cep telefonları piyasasında Motorola, Nokia, Ericsson gibi markalar çıkardıkları her yeni modelde farklı bir heyecan dalgası yaratıyorlardı. Bugünün tohumları o dönemde atılıyordu.

İlk cep telefonları 1980’li yılların başında ortaya çıktı. Tam olarak cebe sığacak büyüklükte olmasalar da, kendilerine pek çok hayran kazanmayı başardılar ve günümüz akıllı telefon dünyasının temellerini attılar. Sizin için dünyanın ilk cep telefonları ve onların oldukça şaşırtıcı gelecek özellikleri listesi hazırladık. Listedeki her bir telefon, saygı duruşunu hak ediyor.

Dünyanın ilk cep telefonları:

Motorola DynaTAC 8000X

Motorola MicroTAC 9800X

Motorola International 3200

Nokia 1011

IBM Simon

Motorola StarTac

Nokia 8810

Nokia 9000 Communicator

Ericsson GH688

Nokia 8210

Nokia 7110

Samsung Uproar

Ericsson R380

Nokia 3310

iPhone

Motorola DynaTAC 8000X:

Gerçek anlamda dünyanın ilk cep telefonu olan Motorola DynaTAC 8000X ya da tam adıyla Motorola DynaTAC 8000X Mobile Phone System, 1983 yılında hayatımıza girdi. Cebe sığacak boyutta olmasa da, taşınabilir olduğu için ilk cep telefonu olarak kabul ediliyor.

Motorola DynaTAC 8000X ile ilgili ilk fikirler 1973 yılında ortaya atıldı ancak ilk prototip için 10 yıl beklemek zorunda kaldılar. 793 gram yani neredeyse 1 kilo olan dünyanın ilk cep telefonu, sınırlı sayıda üretildiği için kitlelere yayılamadı.

Motorola MicroTAC 9800X:

MicroTAC 8000X modelinin ardından piyasanın ısındığını gören Motorola, 1989 yılında yeni bir hamle yaparak Motorola MicroTAC 9800X modelini piyasaya sürdü. 8000X modelinin aksine 9800X, gerçekten bir cebe sığabiliyordu.

Elbette, cepleri biraz büyük hayal etmekte yarar var. Fakat her şeye rağmen, o dönem büyük bir çanta boyutunda olan araba telefonları düşünüldüğü zaman Motorola MicroTAC 9800X gerçek bir cep telefonu olarak anılmayı hak ediyor.

Motorola International 3200:

1992 yılında piyasaya çıkan Motorola International 3200, kendinden önceki modellere kıyasla tam bir cep telefonuydu. Tek elle taşınabiliyordu ve görece daha hafifti. İnce ve uzun olan Motorola International 3200, dar bir numara klavyesine sahipti.

GSM 900 MHz bandında çalışan, esnek bir antene sahipti. 750 mAh ve 1500 mAh olarak iki farklı batarya seçeneği ile kullanıcıya sunuluyordu. 5 ile 10 saat arasında tam şarj olan Motorola International 3200, ortalama 1.5 saat konuşma süresine sahipti.

Nokia 1011:

Motorola International 3200 modelinden sonra aynı yıl Nokia cep telefonu piyasasına girdi ve ilk seri üretim cep telefonu olan Nokia 1011 modelini kullanıcılara sundu. Nokia 1011 modeli tam 99 tane telefon numarasını rehbere kaydetme gibi o dönem için oldukça şaşırtan özelliklere sahipti.

Tıpkı Motorola International 3200 gibi GSM 900 MHz bandında çalışan Nokia 1011 modeli, 1994 yılına kadar yani 2 yıl boyunca seri üretimine devam etti. LCD ekranı, 495 gram ağırlığı ve farklı seçenekler sunduğu tuş klavyesi ile dikkat çekti.

IBM Simon:

1993 yılında piyasaya çıkan IBM Simon, teknoloji devi IBM ve BellSouth firmalarının ortak çalışması sonucu üretilmişti. IBM Simon, yalnızca ilk cep telefonlarından biri değil, aynı zaman ilk akıllı telefonlardan da bir tanesi olarak kabul ediliyor.

IBM Simon, cep telefonu özelliğinin yanı sıra; çağrı cihazı, faks cihazı, cep bilgisayarı olarak da kullanılabiliyordu. Tam dokunmatik ekrana sahip cihazda takvim, ajanda, e-posta, dünya saatleri, oyunlar ve not defteri gibi bugünün akıllı telefonlarından aşina olduğumuz uygulamalar vardı.

Motorola StarTac:

Diğer firmaların da cep telefonu piyasasına girmesi Motorola’yı yeni tasarımlar üretmeye teşvik etti ve 1996 yılında dünyanın ilk kapaklı cep telefonu olan Motorola StarTac kullanıcılara sunuldu. Model, dünyada yaklaşık 60 milyon adet satıldı.

Yalnızca 88 gram bir ağırlığa sahip olan Motorola StarTac, renkli sayılabilecek LED ekranı ile tüm kullanıcıların beğenisini kazandı. SMS ve titreşimli uyarı gibi özellikleriyle öne çıkan Motorola StarTac, neredeyse 2000’li yılların başına kadar en popüler cep telefonlarından biriydi.

Nokia 8810:

Dünyanın ilk kızaklı cep telefonu olan Nokia 8810, herkesi kendine hayran bırakan bir tasarıma sahipti. Bu farklı tasarımı sayesinde ilk Matrix filminde de sıkça karşımıza çıkan Nokia 8810, uzun yıllar piyasada sağlam bir yer edindi.

Nokia 8810; 250 tane telefon numarasını rehberine kaydedebiliyor, 10 tane SMS ve 30 tane arama kaydı saklayabiliyor ve microSD kart desteği ile birlikte geliyordu. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra tam 35 tane monofonik melodi ile kullanıcıya sunuluyordu. Özelleştirme konusunda yeniliklerin kapısını açan bir cep telefonu oldu.

Nokia 9000 Communicator:

Nokia 9000 Communicator modeli tam anlamıyla dünyanın ilk akıllı telefonu olarak kabul ediliyor. Intel 24 MHz 386 işlemciye sahip olan model, 1996 yılında piyasaya çıktı. Nokia’nın Communicator ismiyle çıkardığı seriye ait ilk cep telefonuydu.

8 MB bölünmüş hafızaya sahip olan Nokia 9000 Communicator ile e-posta ve faks gönderebiliyor, internet tarayıcısı ile internete girebiliyor ve farklı iş uygulamaları sayesinde iş hayatınızın ayrılmaz bir parçası olarak kullanabiliyordunuz. Zaten modelin hedef kitlesi de dönemin beyaz yakalı iş insanlarıydı.

Ericsson GH688:

1996 yılında kullanıcılara sunulan Ericsson GH688 modeli, ülkemizde en çok sevilen cep telefonu modellerinden biri oldu. Yalnızca 160 gram ağırlığa sahip olan model, oldukça sağlam bir yapıya ve saydam görünüme sahip, şık bir tuş klavyesine sahipti.

Çıkarılabilir 1200 mAh bataryaya sahip olan Ericsson GH688, 240 dakikalık konuşma süresi ile dikkat çekti. Nokia, Communicator modelleriyle kullanıcılara akıllı telefonun ilk dönemlerini yaşatırken; Ericsson, GH688 modeli ile cep telefonlarının kullanıcıların ayrılmaz bir parçası olacağının ilk sinyallerini verdi.

Nokia 8210:

Nokia, 1999 yılında milenyum sonrası her şeyin farklı olacağını gösteren Nokia 8210 modelini kullanıcılara sundu. Nokia 8210, yepyeniydi, daha önce kimsenin görmediği bir tasarıma sahipti ve en önemlisi, değiştirilebilir renkli kapakları ile cep telefonunuz artık sizi yansıtabilecekti.

Nokia 8210, lityum batarya ile birlikte sunuldu. Son derece kullanışlı bir tuş takımı vardı ve içinde genç kullanıcıları cezbeden oyunları vardı. Hafızasında 3 dakikalık ses kaydı saklayabiliyordu. İlk amatör şarkı kayıtları Nokia 8210 ile alındı demek yanlış olmaz.

Nokia 7110:

Nokia, 1999 yılında bir yeniliğe daha imza atarak dünyanın ilk WAP tarayıcısına sahip cep telefonu olan Nokia 7110 modelini kullanıcılara sundu. Günümüz mobil internet sitesi arayüzlerinin ilk adımları Nokia 7110’un WAP tarayıcısı sayesinde atıldı.

Nokia 7110, 8810 modeline benzeyen ve tuş takımını dilediğiniz zaman gizleyebileceğiniz kızaklı bir yapıya sahipti. Özel olarak tasarlanan orta tuşun amacı; WAP tarayıcıso ile internet gezintisi yaptığınız sırada tam hakimiyet yakalamanızı sağlamaktı.

Samsung Uproar:

Peki, bu arada Samsung ne yapıyordu? Samsung, 2000 yılında Samsung SPH-M100 ya da diğer adıyla Samsung Uproar modeli ile yeni yüzyıla başarılı bir giriş yaptı. Samsung Uproar, dünyanın MP3 özelliğine sahip ilk cep telefonu olarak tarihe adını yazdı.

Samsung Uproar ile kullanıcılar bir cep telefonuyla çok daha farklı şeyler yapılabileceğini gördüler. USB bağlantısıyla MP3 yükleyebildiğiniz Samsung Uproar, 64 MB hafızaya sahipti. Üstelik 119 gram ağırlığı ile kolayca taşınabiliyordu.

Ericsson R380:

Ericsson, yeni yüzyıla oldukça farklı bir tasarımla giriş yaptı. 2000 yılında piyasaya sunduğu Ericsson R380 modeli, akıllı telefon ismiyle kullanıcılara tanıtılan ilk cep telefonu oldu. Bu adı da hak ediyordu çünkü tam bir cep bilgisayarı olarak çalışıyordu.

Normal bir telefon gibi hafif olması ancak kapağını kaldırınca bir dokunmatik ekranın ortaya çıkması ve güçlü performansı ile Popular Science dergisi tarafından teknolojideki en önemli ilerlemelerden biri olarak duyuruldu. Artık dünya akıllı telefonlara hazırdı.

Nokia 3310:

Telefon piyasasını akıllı telefonlar ele geçirmeden önce Nokia’nın söyleyeceği son bir söz vardı ve 2000 yılında Nokia 3310’u kullanıcılara sundu. Kullanıcıları şaşırtan bir performansa, bugüne kadar yapılmış en kullanışlı tuş takımına ve bağımlılık yaratan oyunlara sahipti.

Aynı zamanda son derece sağlam olan Nokia 3310 suya batsa bozulmuyor, betona düşse kırılmıyordu. Tüm bu özellikleri nedeniyle başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya tarafından çok sevildi ve dünya çapında 180 milyonu aşan bir satış rakamına ulaştı. Bugün bile pek çok kullanıcının favori cep telefonu modelidir.

iPhone:

Bütün dünyanın cep telefonlarına alıştığı ve artık daha ne olabilir dediği noktada Apple piyasaya adımını attı ve 1. nesil iPhone ile mobil dünyada yeni bir dönem başlattı. O günden sonra akıllı telefon çağı başladı ve hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

iPhone 1 ya da 1. nesil iPhone, daha önce hiç kimsenin görmediği özellikler sundu. Artık cep telefonları yalnızca arama yapılan, mesaj gönderilen cihazlar değil; hayatınızın her adımında sizinle birlikte olacak yol arkadaşlarına dönüştüler.

Sizin için dünyanın ilk cep telefonları ve onların şaşırtan özellikleri listesi hazırladık. Listedeki her cep telefonu piyasaya çıktığı dönem dünyayı değiştirmekle kalmadı, günümüz akıllı telefon dünyasının da temellerini oluşturdu.