Bilinçsiz antibiyotik kullanımı çoğu zaman bakterilerin güçlenmesine ve antibiyotiklerin direnç göstermesine neden oluyor. Fakat McMaster Üniversitesi'nden Beth Clup, bakterileri öldüren yeni bir antibiyotik keşfetti.

Daha önceki yazımızda bakterilerin antibiyotiklerden kaçmak için başkalaşım geçirdiğini anlatmıştık. McMaster Üniversitesi Biyokimya ve Biyomedikal Bilimler alanında doktora yapan Beth Clup, yeni bir antibiyotik türü keşfetti. Ölmemek için yapısını değiştiren bakterilere saldıran ve benzersiz bir yapıya sahip olan bu yeni antibiyotik grubu herkesi şaşırttı. Bakterilere saldıran ve antimikrobiyal dirençle mücadele eden bu antibiyotik grubu tıp için umut verici bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni bulunan 'Corbomycin' ve 'Complestatin', bakterilerin hücre duvarlarını incelterek bakterileri etkisiz hale getiriyor. Böylece yapısı değişmiş veya antibiyotiklere direnç gösteren bakteriler ölüyor. Keşif, toprak bakterileri tarafından üretilen 'Glikopeptitler' adı verilen bir antibiyotik ailesinden geliyor.

Bakteriyi duvarın içine hapsediyor

Araştırmacılar antibiyotiği önce farelerde denedi. Yapılan deneyler sonucu farelerin, bu yeni antibiyotiklere rahatlıkla uyum sağladığı gözlemlendi. Birçok ciddi enfeksiyona neden olabilecek bir grup bakteri olan Staphylococcus Aureus adlı bakteri türürnün neden olduğu enfeksiyonların da engelleneceği söylenenler arasında yerini aldı.

Beth Culp, bakterilerin hücrelerinin dışında bir duvarı olduğunu, bu antibiyotiğin ise bu duvarı ortadan kaldırmak yerine duvarı daha da güçlendirerek bakterilerin çoğalmasını engellediğini söylüyor. Beth Clup cümlelerine şu şekilde devam ediyor;

"Penisilin gibi antibiyotikler, duvarın inşasını engelleyerek bakterileri öldürür ancak bulduğumuz antibiyotikler aslında tersini yaparak çalışır. Duvarın parçalanmasını engeller. Bu, hücrenin bölünmesi için kritik öneme sahiptir. Bir hücrenin büyümesi için bölmek ve genişletmek zorundadır. Duvarın parçalanmasını tamamen engellerseniz, bir hapishanede sıkışıp kalmış gibi olur ve genişleyemez veya büyüyemez. Böylece güç kaybeden bakteriler bir süre sonra ölür.”

Beth Clup, bu yaklaşım diğer antibiyotiklere uygulanabileceğini ve farklı etki mekanizmalarına sahip yeni türleri keşfedebileceklerini ifade etti. Bu çalışmanın tamamen yeni bir antibiyotik olduğunu fakat o zamandan beri, aynı grup antibiyotik türünden başka türlerinde bulunduğunu da söyledi. Böylece yeni bulunan bu antibiyotik türüyle birlikte hastalıkla direnç gösteren bakterilerin ciddi oranda azalacağını söylemek mümkün.