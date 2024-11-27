Hiçbirimiz bir kedinin miyavlamasında ya da bir kuşun ötüşünde, “Bu başka şehirden ya da ülkeden gelmiş.” diye düşünmeyiz değil mi? Ama durun bir dakika, ya hayvanların da aksanı varsa?

Bu fikir size içinizden “Hadi oradan!” dedirtebilir ancak bilimin bu konuda bazı ilginç açıklamaları var.

Bakalım gerçekten hayvanların da bir aksanı var mı?

Öncelikle dil ve aksan arasındaki farkı inceleyelim.

Hayvanlar, insanlar gibi kelime ve cümle kurarak iletişim sağlamasalar da ses, hareket ve koku yolunu kullanıyorlar. Aksan ise aynı tür içerisindeki bireylerin iletişim tarzlarında bölgesel ya da grup bazlı farklılıklar demek.

Gelelim çarpıcı örneklere.

Kuşlar üzerine yapılan araştırmalar ile başlayalım. 19. yüzyılda İngiltere’den Yeni Zelanda’ya gelen sarı kiraz kuşlarının kendi ülkelerindeki kuşlardan daha farklı şarkılar söylediği ortaya çıktı.

İskoçya’da yaşayan ispinozların ötüşü ile İngiltere’deki ispinozların ötüşü arasında da belirgin farklar var.

Balinalar da listemizde bulunuyor. Okyanusların dev müzisyenleri, aynı türden olsalar bile farklı şekilde ses çıkarıyorlar. Örneğin Karayipler’deki ispermeçet balinaları Pasifik’tekilerden farklı bir tını kullanıyor.

Örneklerde ördekler ve köpekler de var.

Yapılan araştırmalara dahil edilenlerden biri de ördekler. Cockney ördekleri, Cornish ördeklerinden daha sert ses çıkarıyor. Bu da Londra’daki ördeklerin şehir gürültüsünden dolayı daha iyi duyulabilmesi için ortaya çıkan fark olarak değerlendiriliyor.

Köpekler için de aynı durum geçerli. Bir başka araştırma da bazı köpeklerde bölgesel vurgu farklılıkları olduğunu gerçeğini gösteriyor. İskoç köpekleri havlamalarında daha hafif bir tona sahipken Liverpool’da yaşayan bir köpek diğerlerine göre daha yüksek perdeden iletişim kuruyor.

Peki hayvanlar neden aksan geliştiriyor?

Araştırma açıklamalarında da gördüğünüz gibi asıl neden çevresel adaptasyon ve sosyal bağlar. Bazı hayvanlar, yaşadığı ortamın akustiğine uyum sağlamak için sesini değiştiriyor.

Bir diğer neden de grup içi tanınma. Kendi sürülerinden ya da topluluklarından olanları ayırt etmek için farklı ses stilleri geliştiriyorlar. Böylelikle sosyal yapılarını da korumuş oluyorlar.

Kim bilir belki de sizin kediniz bir İstanbul aksanıyla konuşurken köpeğiniz Karadeniz aksanı geliştirmiştir.

Hayvanlar hakkında daha öğrenecek çok şeyimiz var: