Köpeği olanlar elbet onlarla müzik dinlemiş hatta dans etmiştir. Belki kendi müzik zevkimize göre bir şeyler açtık ve eğlendik. Peki onların da bir müzik zevki olduğunu biliyor muydunuz?

Glasgow Üniversitesi bu konuda barınak hayvanları üzerinde bir araştırma yapmış ve onların hangi müziği daha çok sevdiğini ve daha çok rahatladığını bulmuş.

Köpeğinize özel bir playlist hazırlamaya hazırsanız, onların hangisini daha çok sevdiğini ve etkilerini açıklıyoruz.

Köpekler neden müzik dinlemeyi sever?

Tıpkı insanlar gibi köpekler de çevrelerinden gelen seslere karşı duygusal tepkiler geliştiriyor. Müzik de onlar için stres seviyelerini düşürmede etkili bir araç oluyor.

Özellikle uzun süre yalnız kaldıklarında veya gergin olduklarında sakinleştirici müzikler dinlemek köpeklerin rahatlamasını sağlıyor.

Peki köpekler en çok hangi müzik türünden hoşlanıyor?

Glasgow Üniversitesi ve İskoçya Hayvanları Koruma Derneği ortak bir çalışma düzenledi ve köpeklerin müzik türüne karşı tepkilerini gözlemledi. Farklı köpek türlerine, 5 gün boyunca soft rock, motown, pop, reggae ve klasik müzik dinlettiler.

Bu 5 müzik türünde ise köpeklerin stres seviyelerinde değişiklikler gözlemlendi. Sonuçlar ise oldukça ilginç.

Reggae ve soft rock müzik, köpeklerin en çok sakinleştiği ve gevşediği müzik türü oldu. Bunları dinlediklerinde kalp atış hızları düşüyordu ve stres belirtileri azalıyordu.

Klasik müzik ise hep sakinleştirici gibi düşünülür ancak köpekler de pek de geçerli olmadı. Tabii ki sakinleşme belirtileri oldu ancak reggae ve soft rock kadar belirgin bir rahatlama sağlamadı. Pop ve motown için de aynı şey geçerliydi.

Bu alanda yapılmış diğer araştırmalar da Glasgow Üniversitesinin bulgularını destekliyor.

ABD'de yapılan bir başka araştırma ise barınaklardaki köpeklere klasik müzik çalındığında onların daha az havladığını ve daha sakin davrandığını ortaya koydu.

Buna karşın pop müzik çalındığında herhangi bir farklılık gözlemlenmedi. Bu da köpeklerin, sakinleştirici özellikler taşıyan müziklere karşı daha pozitif tepkiler verdiğini gösteriyor.

Bir başka araştırma da klasik müzik dinletilen köpeklerin daha az stresli olduklarını ve dinlenme sürelerinin uzadığını gözlemledi. Ancak reggae ve soft rock'ın özellikle tercih edilmesinin sebebi, bu müzik türlerinin yavaş ama ritmik yapısının köpeklerin dikkatini çekmesi ve onları sakinleştirmesi olarak açıklanıyor.

Müzik listelerinizde artık onları için de bir listeye hazırlayabilir ve mutlu, huzurlu olmalarına yardımcı olabilirsiniz.

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