Balinalar Öldüklerinde Neden Tıpkı Bir Bomba Gibi Patlar?

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Balinalar şüphesiz ki sularımızın en etkileyici canlılarından biri. Bu olağanüstü canlılar hakkında edindiğimiz her bilgi, bazen bizi şok edebiliyor. Tıpkı şu anda bahsedeceğimiz konu gibi...

Balinalar, tıpkı bizler gibi memeli hayvanlar. Ancak bizden ayrıldıkları bir nokta var ki o da öldükleri zaman patlamaları.

Tabii bu durumun her zaman gerçekleşmediğini söylememizde fayda var. Peki ama hangi durumlarda ve neden patlıyorlar?

Bir balina öldüğünde, onun bağışıklık sistemi artık işlev göremez hâle gelir.

Kıyıya vurmuş balina

Bu durum, vücutlarını istila eden mantar ve bakterilere karşı korumasız kalmasına neden olur. Ölümle başlayan süreçte, mikroorganizmalar balina dokularını ziyafet yerine çevirir.

Süreç sırasında özellikle metan ve karbondioksit olmak üzere çeşitli gazlar üretilir. Gazlar, ölü balinanın içinde birikmeye başlar ve zamanla ciddi basınç oluşturur.

Balinaların vücutlarının büyük bir kısmı, blubber adı verilen ve yalıtım sağlayan kalın yağ tabakasıyla kaplıdır.

kıyıya vurmuş balina

Tabaka, suyun soğukluğundan korunmalarını sağlar ancak öldüklerinde gazların dışarı çıkmasını da zorlaştırır. Gazların dışarıya çıkış yolu bulamaması, patlamaya zemin hazırlar.

Bu süreç genellikle birkaç gün ila birkaç hafta sürebilir ve birçok faktöre bağlı olarak değişir. Balinanın büyüklüğü ve hava koşulları gibi etkenler süreyi etkileyebilir.

Sonuç olarak içeride biriken gazlar, blubber altında o kadar büyük bir basınç oluşturur ki balina nihayet patlar...

Peki ya siz daha önce balinaların patladığını biliyor muydunuz?

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