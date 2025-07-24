Hazine ve Maliye Bakanlığı, Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklama, ÖTV düzenlemesinin neden yapıldığını anlamamızı sağladı.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan bir karar ile sıfır otomobil sektörü büyük bir karmaşa içerisine girdi. Zira hükûmet, benzinli, dizel, hibrit ve elektrikli otomobiller için uygulanmakta olan ÖTV oranlarında güncelleme yaptı. ÖTV oranları tablosu, öncekine kıyasla daha karmaşık olduğu için hangi otomobillerin ucuzlayacağını hangilerine zam geleceğini tespit etmek çok zor.

Şimdiyse sabahtan beri gündemden düşmeyen ÖTV düzenlemesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Konunun muhatabı olan Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu ÖTV düzenlemesinin neden yapıldığına ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre hükûmet, cari açığın kapanmasını desteklemek için böyle bir çalışma yapmış durumda.

İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ÖTV açıklaması:





Bu adım, esas itibarıyla cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla atılmıştır.



Bu çerçevede;

-Satışların yoğun olduğu bazı araç gruplarında ÖTV oranları 5 ila 10 puan arasında indirilmiştir.

Bazı modellerde mevcut oranlar korunmuştur.

Diğer bazı modellerde ise ÖTV oranları 10 ila 20 puan arasında artırılmıştır.



Yapılan değişikliklerin hem indirim hem de artış yönlü etkiler içermesi nedeniyle, düzenlemenin yıllık bazda net enflasyon etkisinin sadece 0,0019 puan olacağı öngörülmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 7555 sayılı Kanunla verilen yetkiler çerçevesinde binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulamasında yapılan yeni düzenlemeyle, motor silindir hacmi, elektrikli menzil ve batarya kapasitesi dikkate alınarak, ÖTV matrah ve oranlarında değişikliğe gidilmiştir.Bu adım, esas itibarıylaatılmıştır.Bu çerçevede;-Satışların yoğun olduğu bazı araç gruplarında ÖTV oranları 5 ila 10 puan arasında indirilmiştir.Bazı modellerde mevcut oranlar korunmuştur.Diğer bazı modellerde ise ÖTV oranları 10 ila 20 puan arasında artırılmıştır.Yapılan değişikliklerin hem indirim hem de artış yönlü etkiler içermesi nedeniyle, düzenlemeninöngörülmektedir.