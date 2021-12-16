  • Anasayfa
  • Yaşam
  • Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcıları Görevden Alındı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcıları Görevden Alındı: Dolar 15,20'yi Gördü

2 dk okuma süresi
17
6
2
0
0
Gece yarısı yayımlanan Resmî Gazete'yle birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcıları görevden alındı, yerlerine yeni isimler atandı. Bunun yanı sıra BDDK'ya da yeni atamalar yapıldı.

Türk Lirası, döviz kuru karşısında değer kaybı yaşamaya devam ederken geçtiğimiz günlerde eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, görevinden affını istemişti. Bu talebin kabul edilmesiyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati olarak atanmıştı. Dün gece yarısında yayımlanan Resmî Gazete’deyse bir sürpriz daha görüldü.

15 Aralık Çarşamba’yı 16 Aralık Perşembe’ye bağlayan gece yayımlanan Resmî Gazete’yle birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kadrosunda birçok değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararlarla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nda görevden alınan ve atanan isimler şu şekildeydi:

Resmi Gazete'de yayımlanan karar, doların artmasına neden oldu

hazine ve maliye bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

  • Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül ve
  • Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı.
    • Bakan Yardımcılığına Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı.
  • Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah Bayazıt ve
  • Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya görevden alındı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu

  • İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya,
  • Üyeliğine Mustafa Balcı ve Olcay Turan atandı.

Resmî Gazete’nin yayımlandığı gecenin sabahında dolar, TL karşısında 15,28 TL’yi görerek yeni bir rekora daha imza attı.
İLGİLİ HABER

SON DAKİKA: Dolar, Tarihi Rekor Kırarak 15 TL'nin de Üzerine Çıktı
17
6
2
0
0
Emoji İle Tepki Ver
17
6
2
0
0
En Güncel Haberler