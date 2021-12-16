Gece yarısı yayımlanan Resmî Gazete'yle birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcıları görevden alındı, yerlerine yeni isimler atandı. Bunun yanı sıra BDDK'ya da yeni atamalar yapıldı.

Türk Lirası, döviz kuru karşısında değer kaybı yaşamaya devam ederken geçtiğimiz günlerde eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, görevinden affını istemişti. Bu talebin kabul edilmesiyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati olarak atanmıştı. Dün gece yarısında yayımlanan Resmî Gazete’deyse bir sürpriz daha görüldü.

15 Aralık Çarşamba’yı 16 Aralık Perşembe’ye bağlayan gece yayımlanan Resmî Gazete’yle birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kadrosunda birçok değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararlarla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nda görevden alınan ve atanan isimler şu şekildeydi:

Resmi Gazete'de yayımlanan karar, doların artmasına neden oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül ve

Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı. Bakan Yardımcılığına Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı.

Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah Bayazıt ve

Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya görevden alındı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu

İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya,

Üyeliğine Mustafa Balcı ve Olcay Turan atandı.

Resmî Gazete’nin yayımlandığı gecenin sabahında dolar, TL karşısında 15,28 TL’yi görerek yeni bir rekora daha imza attı.