Haziran 2026 elektrikli araç kampanyaları, sıfır otomobil satın almayı düşünenler için dikkat çekici fırsatlar sunuyor. Marka bazında sunulan indirimler, düşük faizli kredi seçenekleri ve takas destekleriyle öne çıkan kampanyaları bu içerikte bulabilirsiniz.

Elektrikli otomobil pazarı büyümeye devam ederken markalar da satışlarını artırmak için çeşitli kampanyalar sunmayı sürdürüyor. Haziran 2026 döneminde birçok üretici, nakit indirimlerinden uygun finansman seçeneklerine kadar farklı avantajlarla tüketicilerin karşısına çıkıyor.

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Yeni bir elektrikli araç satın almayı planlayanlar için güncel kampanyaları takip etmek büyük önem taşıyor. Bu içerikte Haziran 2026 elektrikli araç kampanyalarını, marka bazında sunulan fırsatları ve satın alma sürecinde dikkat edilmesi gereken detayları inceleyeceğiz.

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Skoda elektrikli araç kampanyaları:

Skoda Elroq hediye çeki kampanyası:

Skoda, tamamen elektrikli Elroq modeli için fiyat avantajının yanı sıra çeşitli hediyeler de sunuyor. 2.349.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Skoda Elroq, kadın müşterilere özel KIKO Milano güneş bakım seti ve 10.000 TL değerinde D-Charge hediye çekiyle dikkat çekiyor.

Skoda Enyaq Ailesi:

Skoda, Enyaq ve Enyaq Coupé modellerinde sunduğu finansman desteğini çeşitli hediyelerle birleştiriyor. Kampanya kapsamında tüzel müşteriler için 1.000.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunulurken, kadın müşterilere özel toplam 20.000 TL değerinde KIKO Milano ve D-Charge hediye çeki de sağlanıyor.

Renault elektrikli araç kampanyaları:

Renault 5 E-Tech Elektrikli Kampanyası

Renault, tamamen elektrikli modeli Renault 5 E-Tech için nakit alımlara özel fiyat avantajı sunuyor. 2025 model yılı Renault 5 E-Tech Elektrikli Techno EV40 120 hp versiyonu, perakende nakit satın alımlarda 1.621.000 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor.

Mercedes elektrikli araç kampanyaları:

Mercedes-Benz EQS Kampanyası

Tam elektrikli EQS 450 4MATIC modelinde yüksek tutarlı kredi seçenekleri sunuluyor. Geçmiş aylarda 4 milyon TL kredi için 36 ay vadede yüzde 3,35 seviyelerinde faiz oranları uygulanırken, haziran ayında da benzer finansman destekleri devam ediyor.

Togg elektrikli araç kampanyaları:

Togg T10X V2 Bireysel Kampanyası

Togg T10X V2 versiyonunda bireysel müşteriler için iki farklı finansman seçeneği sunuluyor. Kampanya kapsamında 650 bin TL tutarında kredi 12 ay vade ile yüzde 0 faiz oranıyla kullanılabiliyor. Daha uzun vadeli ödeme tercih edenler için ise 1,7 milyon TL krediye 48 ay vadede yüzde 3,14 faiz oranı uygulanıyor.

Togg T10F V2 Bireysel Kampanyası

T10F V2 modelinde bireysel müşteriler, 900 bin TL tutarında 12 ay vadeli faizsiz kredi desteğinden yararlanabiliyor. Alternatif olarak 1,7 milyon TL tutarındaki kredi için 48 ay vade ve yüzde 3,14 faiz oranı sunuluyor. Böylece kullanıcılar kısa vadede faizsiz veya uzun vadede daha düşük peşinatla araç sahibi olabiliyor.

Fiat elektrikli araç kampanyaları:

Fiat Grande Panda Elektrikli Kredi Kampanyası

Fiat, sınırlı sayıdaki Grande Panda BEV modelleri için özel bir kampanya sunuyor. Elektrikli model, 1.390.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, dileyen müşteriler 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajından da yararlanabiliyor.

Grande Panda Elektrikli Şarj Hediyesi Kampanyası

Fiat, Grande Panda Elektrikli modelinde avantajlı fiyatların yanı sıra 9 bin TL tutarında şarj hediyesi sunuyor. Sınırlı sayıdaki araçlar için geçerli olan kampanya kapsamında, Garanti Bankası kredi kampanyasından yararlanan müşteriler, WAT Mobilite üzerinden kullanılabilecek 9 bin TL değerinde hediye şarj bakiyesine sahip oluyor. Kredi faiz oranları ise tercih edilen tutar ve vade seçeneklerine göre değişiklik gösterebiliyor.

Fiat 500e Cabrio Kredi Kampanyası

Haziran ayına özel olarak Fiat 500e Cabrio, 2.149.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Avantajlı fiyatlara ek olarak sunulan kampanya kapsamında, araç alımlarında 280 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 2,89 faiz oranlı kredi imkânı da müşterilere sunuluyor.

Opel elektrikli araç kampanyaları:

Opel Corsa Elektrik Kampanyası

Opel Corsa Elektrik, Haziran 2026'ya özel 300.000 TL için 12 ay vadeli %0,99 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor. Ayrıca siyah tavan, Grafik Gri ve metalik renk seçenekleri kampanya kapsamında ücretsiz olarak tercih edilebiliyor.

Opel Frontera Elektrik Kampanyası

Opel Frontera Elektrik'in 44 kWh bataryaya sahip GS donanımında 300.000 TL için 12 ay vadeli %0,99 faizli kredi fırsatı veya kredi kullanılmayan alımlarda 85.000 TL nakit indirimi sunuluyor. 54 kWh Uzun Menzil GS versiyonunda ise aynı kredi seçeneğine ek olarak 50.000 TL nakit indirim avantajı sağlanıyor.

BMW elektrikli araç kampanyaları:

BMW iX1 Kampanyası

Tamamen elektrikli BMW iX1 eDrive20 X-Line, Haziran ayına özel 4.278.000 TL yerine 3.910.800 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlarla kullanıcılarla buluşuyor. Sınırlı stoklarla sunulan kampanya, nakit alımlarda geçerli olarak uygulanıyor.

Peugeot elektrikli araç kampanyaları:

Peugeot E-208 Kampanyası

Peugeot E-208, Haziran 2026'ya özel %0,99 faizli kredi seçeneği veya 20.000 TL nakit indirim avantajıyla satışa sunuluyor. Kampanya, belirli stoklarla Peugeot yetkili satıcılarında geçerli oluyor.

Peugeot E-2008 Kampanyası

Tamamen elektrikli Peugeot E-2008, %0,99 faizli kredi imkânı veya 40.000 TL'ye varan nakit indirim avantajıyla satışa sunuluyor. Kampanya, seçili versiyonlarda geçerli olarak uygulanıyor.

Peugeot E-5008 Kampanyası

Peugeot E-5008, %0,99 faizli kredi avantajıyla yeni sahiplerini bekliyor. Tam elektrikli SUV modeli, Haziran 2026 dönemine özel finansman desteğiyle Peugeot showroomlarında yerini alıyor

Audi elektrikli araç kampanyaları:

Audi A6 e-tron Kampanyası

Audi A6 e-tron, Haziran 2026'ya özel 2.000.000 TL'ye kadar 6 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor. Tamamen elektrikli premium sedan, avantajlı finansman seçenekleriyle Audi yetkili satıcılarında kullanıcılarını bekliyor.

Audi Q6 e-tron Kampanyası

Audi Q6 e-tron, 2.000.000 TL'ye kadar 6 ay vadeli %0 faizli kredi desteğiyle yeni sahipleriyle buluşuyor. Elektrikli SUV modeli, Haziran ayına özel kampanya kapsamında Audi yetkili satıcılarında sunuluyor.

Audi Q4 e-tron Kampanyası

Audi Q4 e-tron ve Q4 Sportback e-tron modelleri, 1.000.000 TL'ye kadar 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla satışa sunuluyor. Audi'nin kompakt elektrikli SUV ailesi, avantajlı finansman seçenekleriyle dikkat çekiyor.

KGM (SsangYong) elektrikli araç kampanyaları:

KGM Musso EV Kampanyası

KGM Musso EV, ticari müşterilere özel avantajlı finansman seçenekleriyle satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında tüzel müşteriler, 1.500.000 TL için 12 ay vadeli ve aylık 125.000 TL taksitli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Hyundai elektrikli araç kampanyaları:

Hyundai Kona Elektrik Kampanyası

Hyundai Kona Elektrik, 95.000 TL indirim fırsatıyla satışa sunuluyor. Ayrıca kampanya kapsamında ZES'te kullanılmak üzere 20.000 TL değerinde şarj bakiyesi de hediye ediliyor.

Hyundai IONIQ 5 Kampanyası

Hyundai IONIQ 5, 2.484.602 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında ZES'te kullanılabilecek 20.000 TL değerinde şarj bakiyesi de kullanıcıları bekliyor.

Citroen elektrikli araç kampanyaları:

Citroen Ami Kampanyası

Citroen Ami, avantajlı finansman seçenekleriyle yeni sahiplerini bekliyor. Kampanya kapsamında 270.000 TL tutarında 12 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatı sunulurken, alternatif olarak versiyona göre değişiklik gösteren nakit alım indirimlerinden de yararlanmak mümkün oluyor.

Citroen ë-C3 Aircross Kampanyası

Citroen ë-C3 Aircross, avantajlı finansman desteğiyle elektrikli SUV sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor. Kampanya kapsamında 300.000 TL tutarında 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkânı sağlanarak, yeni ë-C3 Aircross modellerine daha kolay ulaşılabiliyor.

Kia elektrikli araç kampanyaları:

Kia Niro EV Kampanyası

Kia Niro EV, Haziran 2026 dönemine özel 200 bin TL indirim fırsatıyla satışa sunuluyor. Sınırlı süreyle geçerli olan kampanya kapsamında, elektrikli SUV sahibi olmak isteyenler için avantajlı fiyat seçenekleri sunuluyor.

Ford elektrikli araç kampanyaları:

Ford Puma Gen-E Kampanyası

Tam elektrikli Ford Puma Gen-E, 300 bin TL için 6 ay vadeli %0 faizli kredi desteğiyle dikkat çekiyor. Bununla birlikte Ford 2. El takas kampanyası kapsamında %2 takas avantajı sunulurken, bu aya özel uygulanan %2 indirim sayesinde modele daha avantajlı koşullarla sahip olmak mümkün oluyor.