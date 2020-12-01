Hepsiburada, yenilikçi hizmetleri arasına kargo teslimat dolaplarını da dahil etti. Hepsiburada müşterileri artık sosyal bir temas gerektirmeden, kargolarını seçtiği lokasyondaki kargo teslimat dolabından istediği zaman teslim alabilecek.

Hepsiburada, müşterilerinin ev ve iş yeri dışında bir teslimat noktasından 7 gün 24 saat boyunca teslim alınabildiği Hepsimat modeline, Easy Point Express kargo teslimat dolaplarını da dahil etti. Müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını yakından takip ederek, alışveriş deneyimini en üst seviyeye çıkaracak inovatif hizmet modelleri geliştirmeye devam ettiklerini belirten Hepsiburada, yenilikçi hizmetleri arasına Easy Point Express kargo teslimat dolaplarını da eklemiş durumda.

İlk etapta İstanbul'daki Beşiktaş, Moda, Kadıköy, Taksim, Şişhane olmak üzere toplam 5 lokasyonda sunulan ve yaygınlaştırılması hedeflenen Hepsimat kargo teslimat dolap hizmeti, pandemiden dolayı kişisel izolasyonun önem kazandığı bugünlerde sosyal temas gerektirmediği için de ayrı bir önem taşıyor.

Hepsimat teslimat noktaları içerisine Vestel'in bayii ve kurumsal mağazalarından seçilen bazı lokasyonlar, Petrol Ofisi istasyonları ve bakkal, kırtasiye, çiçekçi gibi esnek çalışma saatleri olan mahalle esnafı da dahil olmuştu. Hepsiburada, Hepsimat hizmetinin uygulama alanını genişleterek teslimat yapılacak lokasyon sayısını artırmayı ve bu hizmeti Türkiye geneline yaymayı hedefliyor.