Hepsiburada, şu ana kadar market ve yemek hizmeti veren Hepsiexpress servisinde şimdi de iPhone 11 satmaya başladı. Tekno Market isimli yeni bir kategoride satışa sunulan iPhone 11 için 2 saatte teslimat vadediliyor.

Daha öncesinde Hepsiexpress servisi üzerinden market alışverişi ve yemek siparişi hizmetleri vermekte olan Türkiye’nin popüler e-ticaret platformlarından Hepsiburada, Hepsiexpress servisine teknoloji tutkunlarının hoşuna gidecek yeni bir hizmet eklemiş durumda.

An itibarıyla Hepsiburada’nın Hepsiexpress sayfasını ziyaret ettiğinizde market kategorisinin yanı sıra “Tekno Market” adlı yeni bir kategori daha görüntüleyebiliyorsunuz. Üstelik şu an için yalnızca iPhone 11’in yer aldığı kategorinin kapak görselinde satın alınan ürünlerin 2 saat içinde teslim edileceği ifade ediliyor.

Hepsiexpress’te artık teknoloji ürünleri de satılacak

Ne yazık ki Hepsiburada, Hepsiexpress’in yeni “Tekno Market” özelliği ile ilgili detaylı açıklamalarda bulunmadığı için henüz ürün çeşitliliğinin ilerleyen dönemde nasıl değişeceği hakkında konuşmak zor. Bununla birlikte, Hepsiexpress’te satışa sunulan iPhone 11’in, Hepsiburada’daki indirimli fiyat etiketine sahip olmadığının da altını çizelim. An itibarıyla Hepsiburada’da iPhone 11 için 7.049 TL indirimli fiyat etiketi listelenirken; Hepsiexpress’teki iPhone 11’in 7.499 TL olduğunu görüyoruz.

Bu arada, Hepsiexpress’in Tekno Market hizmeti henüz tüm Türkiye’de kullanıma sunulmamış gibi görünüyor. Zira Webrazzi tarafından paylaşılan bilgiler, Tekno Market’in diğer Market seçenekleri ile birlikte listelendiğini gösterirken; kendi adresimiz üzerinden yaptığımız incelemede Tekno Market’in listelenmediğini gördük.