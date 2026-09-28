Apple'a Rekor Ceza: Patent İhlali Sebebiyle Tam 5,7 Milyar Dolar Ödeyecek!

Apple, Taptic Engine teknolojisinde patent ihlali yaptığı gerekçesiyle Taction Technology’ye 5,7 milyar dolar tazminat ödemeye mahkûm edildi.

ABD’de görülen bir patent davasında Apple, Taptic Engine teknolojisinde başkasının patentini ihlal ettiği gerekçesiyle devasa bir tazminat cezasına çarptırıldı.

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Jürinin kararına göre şirket, Taction Technology’ye tam 5,7 milyar dolar ödeyecek.

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Apple davayı neden kaybetti?

Taction Technology, Apple’ın dokunsal geri bildirim sağlayan Taptic Engine donanımında kendisine ait iki ayrı patenti ihlal ettiğini öne sürerek ilk davayı 2021 yılında açmıştı. Şikayete konu olan 10,659,885 ve 10,820,117 numaralı ABD patentleri, kullanıcının cildine titreşimli temas uygulayan özel bir modül teknolojisini kapsıyor. Taction, Apple’ın kendi yenilikçi teknolojisinden haksız kazanç sağladığını savundu.

Apple tarafında ise Taptic Engine teknolojisi ilk olarak 2014 yılında Apple Watch ile hayatımıza girdi ve ardından gelen iPhone 6s modelleriyle birlikte eski titreşim motorlarının yerini aldı.

Apple karara itiraz edecek

Mahkeme kararının ardından bir açıklama yapan Apple sözcüsü, jüriye teşekkür etmekle birlikte karara ve belirlenen tazminat miktarına kesinlikle katılmadıklarını belirtti. Apple, Taptic Engine’in Taction’ın teknolojisinden tamamen farklı olduğunu, duruşma sırasında yapılan testlerin de bunu doğruladığını vurgulayarak kararı temyize götüreceklerini duyurdu.

Taction Technology cephesinde ise uzun süren hukuk mücadelesinin ardından memnuniyet hâkim. Şirketin başvekili, patent haklarının doğrulanmasından mutluluk duyduklarını ve bu duruşma için beş buçuk yıl beklediklerini ifade etti.