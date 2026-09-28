Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Apple'a Rekor Ceza: Patent İhlali Sebebiyle Tam 5,7 Milyar Dolar Ödeyecek!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Apple, Taptic Engine teknolojisinde patent ihlali yaptığı gerekçesiyle Taction Technology’ye 5,7 milyar dolar tazminat ödemeye mahkûm edildi.

Apple'a Rekor Ceza: Patent İhlali Sebebiyle Tam 5,7 Milyar Dolar Ödeyecek!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

ABD’de görülen bir patent davasında Apple, Taptic Engine teknolojisinde başkasının patentini ihlal ettiği gerekçesiyle devasa bir tazminat cezasına çarptırıldı.

Jürinin kararına göre şirket, Taction Technology’ye tam 5,7 milyar dolar ödeyecek.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Apple'a Rekor Ceza: Patent İhlali Sebebiyle Tam 5,7 Milyar Dolar Ödeyecek!
2
2

Apple davayı neden kaybetti?

2

Taction Technology, Apple’ın dokunsal geri bildirim sağlayan Taptic Engine donanımında kendisine ait iki ayrı patenti ihlal ettiğini öne sürerek ilk davayı 2021 yılında açmıştı. Şikayete konu olan 10,659,885 ve 10,820,117 numaralı ABD patentleri, kullanıcının cildine titreşimli temas uygulayan özel bir modül teknolojisini kapsıyor. Taction, Apple’ın kendi yenilikçi teknolojisinden haksız kazanç sağladığını savundu.

Apple tarafında ise Taptic Engine teknolojisi ilk olarak 2014 yılında Apple Watch ile hayatımıza girdi ve ardından gelen iPhone 6s modelleriyle birlikte eski titreşim motorlarının yerini aldı.

Apple karara itiraz edecek

2

Mahkeme kararının ardından bir açıklama yapan Apple sözcüsü, jüriye teşekkür etmekle birlikte karara ve belirlenen tazminat miktarına kesinlikle katılmadıklarını belirtti. Apple, Taptic Engine’in Taction’ın teknolojisinden tamamen farklı olduğunu, duruşma sırasında yapılan testlerin de bunu doğruladığını vurgulayarak kararı temyize götüreceklerini duyurdu.

Taction Technology cephesinde ise uzun süren hukuk mücadelesinin ardından memnuniyet hâkim. Şirketin başvekili, patent haklarının doğrulanmasından mutluluk duyduklarını ve bu duruşma için beş buçuk yıl beklediklerini ifade etti.

Sektörel Haberler ve İçerikler Kategorisinden Diğer İçerikler

Apple, CEO’luğu Bırakan Tim Cook İçin Veda Videosu Paylaştı

Apple, CEO’luğu Bırakan Tim Cook İçin Veda Videosu Paylaştı

Vodafone, İzmir'de 100 Milyon Dolarlık Yeni Veri Merkezi Açtı

Vodafone, İzmir'de 100 Milyon Dolarlık Yeni Veri Merkezi Açtı

UGREEN, Geleceğin Şarj ve Akıllı Ev Çözümleriyle IFA 2026’da

UGREEN, Geleceğin Şarj ve Akıllı Ev Çözümleriyle IFA 2026’da

iPhone ve iPad Pro Modellere Satış Yasağı Talebi: Apple Yeni Bir Patent İhlali Suçlamasıyla Karşı Karşıya!

iPhone ve iPad Pro Modellere Satış Yasağı Talebi: Apple Yeni Bir Patent İhlali Suçlamasıyla Karşı Karşıya!

Apple

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

35 Gün Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat HONOR Watch 6 Türkiye’de: İşte Fiyatı

35 Gün Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat HONOR Watch 6 Türkiye’de: İşte Fiyatı

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Türk Strateji Oyun İçeriği Üreticileri, Paradox Interactive’e Yönelik Boykotu Sürdürüecek!

Türk Strateji Oyun İçeriği Üreticileri, Paradox Interactive’e Yönelik Boykotu Sürdürüecek!

“404 Not Found”daki 404 Sayısı Nereden Geliyor?

“404 Not Found”daki 404 Sayısı Nereden Geliyor?

En İyi Buzdolabı Markaları

En İyi Buzdolabı Markaları

Türkiye'de Steam’e Yönelik Erişim Engeli Kararları Artıyor: Engellenen Oyun Sayısı 255’e Yükseldi!

Türkiye'de Steam’e Yönelik Erişim Engeli Kararları Artıyor: Engellenen Oyun Sayısı 255’e Yükseldi!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com