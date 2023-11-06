Doğan Holding bünyesindeki Hepsiemlak, çevrim içi gayrimenkul platformu Zingat'ı satın aldı. Anlaşmanın bedeli açıklanmadı.

Doğan Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en büyük gayrimenkul odaklı platformlarından olan Hepsiemlak, bugün önemli bir satın alıma imza attı. Şirket, bir diğer gayrimenkul platformu Zingat’ı satın aldı.

Doğan Şirketler Grubu Holding, Zingat Gayrimenkul AŞ’nin satın alımına dair anlaşmayı Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden bildirdi. Zingat, Property Finder Group’tan satın alındı.

Anlaşmanın bedeli açıklanmadı

Doğan Holding’in KAP’a yaptığı bildirimde Zingat’ın tüm paylarının satın alınması için yapılan anlaşmanın finansal detayları yer almadı. Pay devir işleminin, Rekabet Kurulundan alınacak onayın ardından tamamlanacağı da belirtildi. Ayrıca Zingat’ın sahibi Property Finder Group’un Hepsiemlak’a ortak olmasının beklendiği de aktarıldı.

Çevrim içi gayrimenkul platformu olan Zingat, 2015 yılında Doğuş Grubu ve REIDIN ortaklığıyla kurulmuştu. Özellikle ev kiralama ve satın alma işlemleri için kullanılan platform, 2017’de ise Property Finder Group’tan yatırım almıştı.