Her Gün Mastürbasyon Yapmak Sağlığa Zararlı mı?

Kimilerine göre kendi kendine vakit geçirmenin en eğlenceli hali olan mastürbasyon yani kişinin kendini tatmin ederek orgazm olma eylemi, çoğu kültürde bir tabudur ve bu nedenle zararlı olduğuna dair pek çok dedikodu vardır. Peki, mastürbasyon yapmak hatta her gün mastürbasyon yapmak gerçekten zararlı mı?

Sevmek, sevilmek, şehvet, arzu, sarılmak, öpüşmek ve seks; kabul edelim bunlar tüm insanların ortak ihtiyaçlarıdır. Seks kısmına kadar olan ihtiyaçlar daha çok duygusal kabul edilirken seks, en temel ve ilkel dürtülerimizden biridir. Düzenli bir seks hayatınız yoksa, pek çok kişi gibi siz de mastürbasyon yapıyorsunuz demektir.

Mastürbasyon, pek çok kültürde sert bir tabu olarak kabul ediliyor ve bu nedenle sayısız zararı olduğundan bahsediliyor. Merak etmeyin, bilimsel çalışmalar mastürbasyonun neredeyse zararsız olduğunu ve hatta epey de yararı olduğunu ortaya çıkarıyor. Yani ara sıra kendi kendinize iyi vakit geçirmek çok da kötü bir fikir değil. Gelin mastürbasyon yapmanın yararlarına ve zararlarına yakından bakalım.

Her gün mastürbasyon yapmak zararlı mı?

İlk olarak başlıkta vaadettiğimiz konuya bir açıklık getirelim ve daha sonra konunun detaylarına geçelim. Öncelikle şunu kabul etmek gerekiyor, mastürbasyon son derece normal bir eylemdir. Hatta düzenli bir ilişkisi olmayan ya da evli olmayan kişiler için bir zorunluluk demek bile mümkün.

Merak etmeyin, düzenli bir ilişkiniz varsa ya da evliyseniz bile mastürbasyon yapmanız normal kabul edilebilir. Sonuçta kendi kendinize biraz keyifli vakit geçirmek istemiş olabilirsiniz. Ancak mastürbasyon yapma sebebiniz partrenizle yaşadığınız ilişki sırasında tatmin olmamanız ise işler değişir. Önce bir onunla konuşmayı deneyin, mutlaka bir çözüm bulunur.

Bekar bir erkeğin ya da kadının mastürbasyon yapması, hatta her gün mastürbasyon yapması için normal diyemeyiz ancak anormal demek de mümkün değil. Sonuçta herkesin cinsel arzu yoğunluğu farklıdır ve buna bağlı olarak bu arzuyu tatmin etmek isteyebilir. Ancak zararlı mı sorusuna gelirsek; hayır, mastürbasyon yapmak en azından fiziksel olarak zararları değildir. Yine de her gün mastürbasyon yapmanın psikolojinizi olumsuz etkileyebileceğini unutmayın.

Mastürbasyon yapmanın fiziksel zararları:

Evet, mastürbasyon yapmanın zararları var. Çoğu psikolojik zararlar olsa da fiziksel rahatsızlıklardan da söz etmek mümkün. Mesela bazı yetişkin oyuncakları ile mastürbasyon yapan kadınların zaman içinde duyarsızlaşacağı ve seksten keyif alamayacakları bilinmekte. Ancak bu durum kalıcı değil.

Mastürbasyon yapan erkeklerin ise elleri kıllanır, kasları zayıflar ve zaman içinde eriyerek yok olurlar gibi şehir efsanelerini sık sık duymuşsunuzdur. Sakin olun beyler, mastürbasyon yapmanın erkekler için herhangi bir fiziksel zararı bulunmuyor. Ancak sürtünme nedeniyle penis üzerinde tahriş meydana gelebilir. Mastürbasyon sırasında kimyasal olmayan kayganlaştırıcı madde kullanılması öneriliyor.

Mastürbasyon yapmanın psikolojik zararları:

Gelelim konunun gerçekten endişe veren kısmına yani mastürbasyon yapmanın psikolojik zararlarına. Kişiden kişiye göre değişiklik gösterse bile sık sık mastürbasyon yapmanın kişileri gerçeklikten uzaklaştırdığı bir gerçek. Kendi zevk dünyasına hapsolan birey, bazen fark etmeden bu dünyaya bağımlı olabiliyor.

Porno izleyerek mastürbasyon yapan ve hatta seks nedir, bu şekilde öğrenen kişiler için gerçeklik algısından söz etmek bile bazen mümkün olmuyor. Çünkü izlediğiniz pornodaki kişiler çoğu zaman profesyonel oyuncular oluyor, çekim öncesi hazırlık yapılıyor, performans arttırıcılar kullanıyor, bazen çekimler tekrarlanıyor ve sonuçta izlediğiniz görüntü üzerinde epey bir kurgu yapılıyor. Yani gerçek seks bu değil.

Sık sık mastürbasyon yapan ve kendi kendini tatmin etmeye alışan kişiler, kolay kolay bir partnerle seks yaparken zevk almamaya başlıyorlar. Çünkü sizi, sizden iyi kimse tanıyamaz. Kendinizi tatmin etmeye alıştıktan sonra seks yaparak tatmin olmak epey zor olacaktır. Elbette, ara sıra yapmak böyle bir duruma neden olmaz ancak alışmak ve hatta bağımlı olmak işleri biraz zorlaştırır.

Orgazm olduğunuz zaman vücudunuzda pek çok hormon salgılanır. Bu hormonlar ağrıları azaltır, stresi ortadan kaldırır ve ruh halinizi düzenler. Mastürbasyon yaparak orgazm olmaya alışırsanız bu durum bir bağımlılığa dönüşebilir. Hatta uzun vadede seks yapma isteğinizi bile azaltır. Çünkü tüm bu keyfi tek başıma yaşıyorum, neden başkasıyla uğraşayım diye düşünmeye başlayabilirsiniz.

Eğer bir ilişkiniz varsa ya da evliyseniz eşiniz ya da sevgiliniz mastürbasyon yapmanızı istemeyebilir. Haklı sebepleri vardır, sizin de haklı sebepleriniz vardır. Bu konu açık bir şekilde konuşulmazsa olay ayrılığa ve boşanmaya kadar gidebilir. Yani özetlemek gerekirse; mastürbasyon yapmak keyiflidir, normaldir ve zararsızdır ancak gerçeklik algınızı kaybetmemeye özen göstermelisiniz.

Mastürbasyon yapmanın yararları:

Adet ağrısını azaltır.

Hamilelik sırasındaki cinsel kaygıyı önler.

Erkeklerde prostat kanseri riskini azaltır.

Kişinin kendi zevk dünyasını keşfetmesini sağlar.

En önemlisi, kişiyi rahatlatır.

Adet ağrısını azaltır:

Yapılan çalışmalar gösteriyor ki regl olduğu sırada mastürbasyon yapan kadınlar, orgazm oldukları zaman kan akışları hızlandığı için daha az adet sancısı çekiyorlar. Üstelik orgazm olunca salgılanan endorfin de ağrı azaltmada etkilidir. Ancak regl sırasında mastürbasyon yaparken herhangi bir yetişkin oyuncağı kullanılması hijyen açısında önerilmiyor.

Hamilelik sırasındaki cinsel kaygıyı önler:

Hamilelik sırasında hem kadınlar hem de erkekler seks yapmaktan çekinirler. Hem kadın hem de fetüs için herhangi bir zararı olmasa bile yine de hamilelik sırasında seks yapmak istemiyor ancak cinsel arzunuzu da tatmin etmek istiyorsanız mastürbasyon en iyi seçenek olacaktır. Farklı yöntemler kullanarak çiftler arasındaki soğukluğu azaltacağı da bir gerçek.

Erkeklerde prostat kanseri riskini azaltır:

2016 yılında European Urology tarafından yayınlanan ve 32 bin erkek üzerinde yapılan 10 yıllık bir çalışmaya göre mastürbasyon ya da seks yaparak ayda 20’den fazla kez boşalan erkeklerin prostat kanserine yakalanma riski, mastürbasyon ya da seks yaparak ayda 4 - 7 kez boşalan erkeklere göre çok daha düşük. Yani mastürbasyon yapmak, erkeklerin prostat kanseri ile mücadelesinde etkili bir silah.

Kişinin kendi zevk dünyasını keşfetmesini sağlar:

Hangi yaşta olursa olsun, hem kadınlar hem de erkekler nasıl seks yapacaklarını biliyorlar ancak nasıl zevk alacaklarını tam olarak bilmiyorlar. Mastürbasyon yapmak, kişinin kendine özel zevk alanlarını keşfetmesini sağlar. Üstelik mastürbasyon sırasında bireyler kendileriyle baş başa kaldıkları için vücutlarıyla barışabilirler ve hayatlarına çok daha özgüvenli bir şekilde devam edebilirler.

En önemlisi, kişiyi rahatlatır:

Orgazm sırasında hem kadınlar hem de erkekler oksitosin, endorfin ve serotonin gibi ağrıları azaltan, stresi ortadan kaldıran ve ruh halini dengeleyen hormonlar salgılarlar. Tüm bu hormanların salgılanması sonucu kişi büyük bir rahatlama hisseder. Yani basit ama etkili bir terapi olduğunu söylemek mümkün.

Kendi kendine vakit geçirmenin en keyifli hali olarak görülen mastürbasyonu her gün yapmak zararlı mı sorusunu yanıtladık ve kişiler üzerindeki zararları ile yararlarından bahsettik. Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.