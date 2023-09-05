Dünya’nın her yerine pasaport engeli olmadan seyahat etmek eminiz ki herkesin hayalidir. Normal şartlarda bu durum -en azından bizler için- pek mümkün değilken her ülkeye pasaportsuz seyahat hakkı bulunan kişiler var!

Dünya liderleri ve devlet başkanları, ülkelerini temsil etmek ve diplomatik ilişkileri sürdürmek için sık sık yurt dışına seyahat ederler. Ancak bazı liderler ve hükûmet başkanları, bu seyahatler sırasında diğer vatandaşlardan farklı bir ayrıcalığa sahip olabilirler: pasaportsuz seyahat hakkı.

Genellikle diplomatik açıdan tanınan bir haktır bu, kişisel olarak kullanıldığı pek söylenmese de neden sadece belli başlı kişiler bu hakka sahiptir?

Tüm ülkeler, yabancı ziyaretçilerden genellikle vize veya pasaport gibi seyahat belgeleri talep ederler.

Pasaportsuz seyahat etmek istediğiniz ülkelere bağlı olarak, o ülkelerin vize muafiyeti veya bununla ilgili anlaşmaları olup olmadığını kontrol etmelisiniz.

Ancak bazı durumlarda, belirli ülke vatandaşları için vize gereksinimi olmadan seyahat etme imkânı sunan vize muafiyeti anlaşmaları bulunabilir. Örneğin, Schengen Bölgesi ülkeleri arasında pasaport veya vize gereksinimi olmadan serbest dolaşım sağlayan bir anlaşma var. Ancak bu anlaşma sadece Schengen Bölgesi ülkeleri için geçerlidir.

Peki aklımıza gelebilecek her ülkeye pasaportsuz girebilen bu ayrıcalıklı kişiler kim?

Tahmin edebileceğiniz üzere Kraliçe Elizabeth, rahmetli olmadan önce Birleşik Krallık vatandaşı olarak pasaportsuz seyahat edebiliyordu. Bu aslında Birleşik Krallık'ın Kraliçesi olması nedeniyle bir ayrıcalık değil; Birleşik Krallık vatandaşlarının sahip olduğu genel bir hak ve ayrıcalıktı.

Kraliçe Elizabeth, resmi devlet ziyaretleri veya özel diplomatik görevlerle diğer ülkelere seyahat ettiğinde, diplomatik protokol gereği pasaport ve vize gereksinimlerinden muaf tutulabiliyordu. Bu, uluslararası ilişkiler ve diplomatik görevlerin bir sonucudur.

Tüm İngiliz pasaportları zaten majesteleri adına verildiği için kral ve kraliçe için pasaporta gerek duyulmuyor.

Tıpkı Elizabeth gibi Kral Charles da bu hakka sahip. Elizabeth'ten farklı olarak sadece gideceği ülkelere önceden bildirilen bir belge veriliyor. İngiliz Kraliyet ailesinin resmi sitesinde de yer alan bilgiye göre, İngiliz pasaportu Majesteleri adına verildiği için Kraliçe'nin pasaport sahibi olmasına gerek yoktur. Edinburgh Dükü ve Galler Prensi dahil Kraliyet Ailesi'nin tüm üyelerinin kendilerine ait pasaportları vardır.

Ayrıca Kraliçe Elizabeth’in bu ayrıcalıklarının yanında “ehliyetsiz” araba kullanma hakkı da vardı. Tıpkı pasaportta olduğu gibi sürücü belgesi de onun onuruna verildiği için kendi adına verilen bir sürücü belgesine ihtiyacı yoktu.

Japon imparatoru ve imparatoriçesinin de aynı sebepten dolayı böyle bir hakları var.

Evet, Japon imparatoru ve imparatoriçesi, dünya genelinde birçok ülkeye pasaportsuz seyahat edebilirler. Ancak benzer şekilde, bu ayrıcalık diplomatik protokoller gereği değil, Japon vatandaşlarının sahip olduğu genel bir hak ve ayrıcalıktır.

Japon imparatoru ve imparatoriçesi, resmi devlet ziyaretleri veya diplomatik görevler kapsamında diğer ülkelere seyahat etmek istediklerinde, diplomatik muafiyetler ve özel düzenlemeler uygulanır. Ancak kişisel tatil veya özel amaçlı seyahatler gibi durumlarda, Japon imparatoru ve imparatoriçesi de diğer Japon vatandaşları gibi pasaport ve vize gereksinimlerine uymak zorundadırlar. İmparator ve imparatoriçe gibi üst düzey devlet görevlileri, resmi devlet ziyaretleri sırasında özel bir muamele görebilirler, ancak kişisel seyahatlerinde genel seyahat kurallarına tabi olurlar.

Diğer devlet başkanları da ülkeler arası yapmış oldukları resmi ziyaretlerinde, diplomatik pasaportlarını yanlarında bulundurmak zorundalar.