Yerli Helikopter GÖKBEY, Emniyet Genel Müdürlüğü Filosuna Katıldı!

Türkiye’nin ilk yerli ve milli genel maksat helikopteri T625 GÖKBEY, Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine resmen girdi.

Türkiye’nin savunma sanayisindeki adımları emniyet teşkilatının havacılık filosunda da meyvelerini vermeye devam ediyor. TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk genel maksat helikopteri T625 GÖKBEY, Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine resmen katıldı.

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Düzenlenen ilk teslimat töreninin ardından paylaşılan bilgilere göre, kademeli olarak toplam 18 adet GÖKBEY helikopteri emniyet filosundaki yerini alacak. Halihazırda 35 helikopter, 5 uçak ve 20 İHA ile görev yapan EGM Havacılık Daire Başkanlığı, envantere katılacak bu 18 yeni GÖKBEY ile birlikte filosundaki yerlilik oranını belirgin bir şekilde yükseltmeyi hedefliyor.

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T625 GÖKBEY nasıl özelliklere sahip?

Teşkilatın havacılık kanadında yürütülen yerlileşme hamlesi kapsamında daha önce de TUSAŞ üretimi olan 6 adet T129 ATAK helikopteri, 5 adet T70 helikopteri ve 1 adet AKSUNGUR İHA filoya dahil edilmişti.

TUSAŞ’ın geliştirdiği T625 GÖKBEY; yeni nesil, çift motorlu ve 6 ton sınıfında yer alan bir genel maksat helikopteri olarak öne çıkıyor. Modern aviyonik mimarisi ve gelişmiş uçuş kontrol sistemleriyle tasarlanan araç, farklı operasyonel ihtiyaçlara hızlıca adapte olabilmesi adına modüler bir yapıda inşa edilmiş. Helikopter teknolojilerinde modüler tasarım, gövde altyapısını değiştirmeden aracın sahadaki kullanım amacına göre kısa sürede yeniden yapılandırılabilmesine olanak tanır.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak olan GÖKBEY; keşif ve gözetleme, asayiş operasyonları, terörle mücadele, afet ve acil durum yönetiminin yanı sıra geniş alanlara hızlı ulaşım sağlama gibi kritik görevlerde kullanılacak ve teşkilata ciddi bir operasyonel esneklik sunacak.

Teknik altyapısına bakıldığında T625 GÖKBEY, 15,87 metrelik uzunluğa (rotorlar dönerken) ve 13,20 metrelik ana rotor çapına sahip. Azami kalkış ağırlığı (MTOW) 6.050 kg olan helikopter, saatte 297 km azami seyir hızına ulaşabilirken 6.069 metre servis tavanında görev yapabiliyor. Standardize edilmiş yakıt tankı 1.020 kg yakıt kapasitesi sunarken, 280 kg’lık harici yakıt tankı desteği de mevcut. Bu teknik donanım sayesinde helikopter, standart menzili olan 740 km’yi harici yakıt tankı yardımıyla 948 km’ye kadar çıkarabiliyor. Uçuş süresi bakımından ise standartta 3,8 saat havada kalabilirken harici yakıt ile bu süre 5 saatin üzerine çıkıyor. 2 kişilik mürettebat tarafından kumanda edilen GÖKBEY, 12 yolcu kapasitesi ve 1,1 m³ bagaj hacmi sunuyor.