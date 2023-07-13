Resmi Gazete'de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 93) ile vatandaşın ödeyeceği yeni harç bedelleri belli oldu. Peki pasaport harçları nasıl değişti?

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan zamlardan bahsettik. Alınan karara göre KDV, telefon IMEI kayıt ücretleri ve harçlara zam geldi. Bugünse yine Resmi Gazete üzerinden konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 93) ile vatandaşın yapacağı resmi ödemeler için tarifeler belli oldu. Bu bağlamda; yargı, noter, tapu ve kadastro, pasaport, gümrük ve trafik gibi alanlarda ödenmesi gereken yeni harçlar belli oldu.

Pasaport harç ücretleri:

Süre Ücreti 6 aya kadar olan 1.034,55 TL 1 yıllık olan 1.512,45 TL 2 yıllık olan 2.469,15 TL 3 yıllık olan 3.507,75 TL 3 yıldan fazla olan 4.943,25 TL

Eğer noter, gümrük, yargı, tapu ve kadastro, liman veya konsolosluklarda işleriniz varsa buradaki bağlantı üzerinden tüm güncel harç bedellerini görebilirsiniz.