Google, Haritalar hizmetindeki Sokak Görüntüsü için yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, kullanıcıların fotoğraf çekerek, sistemin genişlemesine yardımcı olmalarını sağlıyor. Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman ulaşacağı bilinmiyor ancak bu özellik, Sokak Görüntüsü'nün gelişimini hızlandıracak.

Google, en popüler hizmetlerinden bir tanesi olan Haritalar'da yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik sayesinde Sokak Görüntüsü görüntülerinin oluşturulması için 360 dereceli kamera çekimlerine gerek kalmayacak. Yani Google'ın üzerinde kamera olan araçlarını görmek durumunda kalmayacağız. Çünkü kullanıcılar, yeni özellik sayesinde kendi görüntülerini sisteme ekleyebilecekler. Üstelik bunun için 360 dereceli kamera gerekmeyecek.

Bazı kullanıcılar, Google Haritalar'ın Sokak Görüntüsü görünümüne geçiş yaptıklarında yeni özelliği görebiliyorlar. Bir menü olarak eklenen bu özellik, özel bir kamera olmadan çekimler yapılıp, sisteme yüklenmesini sağlıyor. Ayrıca Google, bu özellikle birlikte plaka ve insan yüzlerini de otomatik olarak bulanıklaştırıyor. Bu sayede Sokak Görüntüsü'nün, çok daha hızlı bir şekilde genişlemesi amaçlanıyor.

Çekilen fotoğraflar, manuel olarak inceleniyor gibi görünüyor

Google, yeni özellikle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak bu özellik kapsamında, yüklenen görüntüler manuel olarak kontrol ediliyor gibi görünüyor. Çünkü Google Haritalar, bu özellik için anında destek vermiyor. Yani yüklenen görüntüler, bir süre sonra diğer kullanıcılar tarafından görüntülenebiliyor. Bu arada, Google'ın sisteme yüklenen görüntüleri nasıl ayıkladığı, düşük kaliteli fotoğrafları ne yaptığı henüz bilinmiyor.

Google Haritalar'ın yeni özelliğinin hangi bölgelerde kullanılabilir olacağı henüz netleşmiş durumda değil. Ayrıca özelliğin ne kadar verimli olacağını da zaman gösterecek. Eğer sizler de uygulamanın son sürümünde böyle bir özelliğin varlığını görürseniz, yaşadığınız deneyimleri bizlerle paylaşabilirsiniz.

Google Haritalar'ın yeni özelliği işte böyle çalışıyor