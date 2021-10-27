Instagram hikayelerinde sizi bazı ürünlere ya da başka uygulamalara yönlendiren bağlantılar paylaşan çok takipçili kişilere illa ki denk gelmişsinizdir. İşte Instagram'ın bu 'Link Stickers' özelliği bundan sonra sadece bu tarz hesaplar tarafından değil, herkes tarafından kullanılabilecek. Yani dilerseniz artık siz de hikayenizde bağlantı paylaşabileceksiniz.

En popüler sosyal medya uygulamalarından birisi olan Instagram; şimdiye kadar sadece işletmeler ve çok takipçili influencerların kullanabildiği hikayelere bağlantı ekleme özelliğini bundan sonra herkesin kullanabileceğini duyurdu. Yani artık herkes hikaye özelliğinde bir web bağlantısı paylaşabilecek.

Snapchat’e benzer bir şekilde kullanıcıların anlık olarak takipçileriyle paylaşabildiği ve profilde sabitlemediği taktirde 24 saat sonra otomatik olarak silinen Instagram’ın Hikayeler özelliği ilk olarak 2016 yılında kullanılmaya başlamış, kısa sürede de kullanıcılar tarafından çok sevilmişti. Hikayelere bağlantı ekleyebilme özelliği ise nispeten yeni bir özellik.

Artık siz de dilerseniz kolayca Instagram hikayenizde bağlantı paylaşabileceksiniz

Hikaye bağlantılarının kullanımının herkese açılmasıyla birlikte içerik oluşturucuları artık harici içeriklere daha kolay bağlantı linki verebilecek ve Instagram üzerinden ürün satışı yapan küçük çaplı satıcılar da hikayelerinde paylaştıkları bağlantılar sayesinde satış yaptıkları sitelere takipçilerini yönlendirebilecek.

Bundan öncesinde hikayesinde bağlantı vermek isteyenler, bağlantı etiketlerini kullanmak yerine ‘yukarı kaydırma’ seçeneğini kullanmaktaydı; ancak bu özellik de sadece doğrulanmış ve belli bir kullanıcı sayısına sahip hesaplar tarafından kullanılabiliyordu. Belirli özellikleri sadece popüler veya önde gelen kullanıcılarla sınırlamak da; kullanıcılar arasında eşitsizlik olmasına neden oluyordu. Sosyal ağ platformunun arkasındaki ana fikrin insanları bir araya getirmek ve herkesin aynı araçlara erişmesini sağlamak olduğunu düşündüğümüzde, Instagram'ın bu son derece kullanışlı seçeneği herkesin kullanımına sunmaya karar verdiğini görmek son derece mantıklı bir karar.

Bundan sonra bir Instagram hesabı olan herkesin kullanabileceği bu özelliği kullanması ise son derece basit. Şu adımları takip ederek dilerseniz siz de hikayenizde bağlantı paylaşabilirsiniz:

Cihazınızdan Instagram’a giriş yapın Yeni bi hikaye oluşturun Altta yer alan sticker simgesine tıklayın Yönlendirmek istediğiniz bağlantıyı girin Bağlantıyı girdiğiniz stickerı renklendirin, özelleştirin ve hikayenizde istediğiniz yere konumlandırın Hikayeyi paylaşın

Ancak ufak bir not düşmekte fayda var; özellik yeni kullanıma sunuldu ve henüz tüm kullanıcılara gelmemiş olabilir. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu durum düzelecektir. Uygulamanızın güncel olduğundan emin olup ara ara kontrol ederek siz de özelliği geldiğinde anında kullanmaya başlayabilirsiniz.