Rihanna'nın 2018 yılında kurduğu Savage X Fenty iç çamaşırı firması, yakın zamanda halk arz edilmeyi planlıyor. Şirketin halka arz açılması durumundaysa dünya çapındaki en büyük rakibine yakın değere sahip olması bekleniyor.

Dünya müzik tarihine ismini yazdırmayı başaran sanatçılardan birisi olan Rihanna, 2018 yılında kendi iç çamaşırı markası Savage X Fenty’yi çıkarmıştı. ABD pazarında önemli başarı elde eden firma, son gelen haberlere göre çok yakın zamanda dudak uçuklatan bir rakamla halka açılacak.

Bloomberg tarafından paylaşılan detaylara göre Savage X Fenty, Goldman Sachs ve Morgan Stanley ile son günlerde görüşmeler gerçekleştiriyor. Şirketin halka arzının ne zaman gerçekleşeceğine ya da gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair henüz bir detay yokken, böyle bir durumda şirketin ne kadar değere sahip olacağı paylaşıldı.

Dünya devi rakibine meydan okuyacak

Gelen bilgilere göre Rihanna’nın iç çamaşırı markası, halka arz edildiğinde 3 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olacak. Yani marka, dünyanın en ünlü iç çamaşırı markası Victoria’s Secret’ın piyasa değerine (4,19 milyar dolar) yakın bir seviyeye sahip olacak. Henüz yalnızca ABD’de mağaza açan marka, yakın zamanda dünyanın farklı noktalarında da mağaza açmayı planlıyor.

Markanın kurucusu Rihanna, bu marka ve güzellik markası Fenty Beauty girişimleri sayesinde 2021 yılında milyarder unvanını kazanmıştı. Rihanna’nın Savage X Fenty’de %30’luk paya sahip olduğu aktarılırken, bu da şirketin halka arz edilmesi durumunda Rihanna’nın servetinin daha da artacağını gösteriyor.