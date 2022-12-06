HGS bakiye öğrenme nasıl yapılır?

Otoyollarda ve köprülerde hızlı ve kolay bir şekilde geçiş yapmanızı sağlayan HGS bakiye sorgulama nasıl yapılır rehberinde, internet sitesi üzerinden birkaç adımda HGS bakiyenizi nasıl sorgulayacağınızı gösterdik.

Otoyollar, köprüler veya tüneller, yolculuklarımızda zaman zaman hayatımızı kurtaran bir hal alıyor. Ama elbette bu yolları kullanabilmek için belli bir miktar ücret ödemek zorundayız. Çünkü bu yollar, çoğunlukla normal D100 karayollarına göre daha yüksek hız limitlerine, daha geniş yollara, daha kusursuz asfaltlara sahip oluyorlar. Bu yolları rahatlıkla kullanabilmek için, gişelerden duraksamadan geçmenizi sağlayan HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) kartına sahip olmanız ve içerisinde bakiye yüklü olması gerekiyor. Eğer yakın zamanda bir otoyola giriş yapmak, ücretli köprülerden geçmek istiyorsanız, sizler için HGS bakiye öğrenme rehberini hazırladık. Bu sayede hızlı ve kolayca Hızlı Geçiş Sistemi kartınızın bakiyesini öğrenebilir, seyahate çıkabilirsiniz.

HGS sistemi ülkemizde yıllardır kullanılmaya devam ediliyor. Hızlı Geçiş Sistemi’nden önce, ülkemizde OGS (Otomatik Geçiş Sistemi) yaygın olarak kullanılıyordu. Benzer görevlere sahip olmaları ile birlikte, HGS daha önceden kullanılan KGS sisteminin yerine geldi. Çünkü KGS sisteminin yaygın olarak kullanıldığı dönemlerde gişelerde oldukça uzun kuyruklar meydana geliyor, kullanıcılar gitmek istedikleri yere çok daha gecikerek gidebiliyorlardı. Ama HGS sistemi sonrasında bu sorun ortadan kalktı ve otomobil sürücüleri kolayca gişelerden geçebiliyor. Dilerseniz lafı hiç uzatmadan, HGS bakiye öğrenme rehberimize geçelim.

İlk olarak, HGS nedir?

HGS veya uzun adıyla Hızlı Geçiş Sistemi, otomobillerin otoyol veya köprü ücretlerini hızlı bir şekilde ödeyerek, hiç beklemeden seyahatlerine devam edebilmesini sağlayan bir geçiş sistemidir. Örneğin İstanbul’dan, İzmir’e seyahat edeceğinizi düşünün. Seyahat sürenizi ciddi manada düşüren Osmangazi Köprüsünü kullanmak istiyorsunuz. Aracınızda bulunan HGS etiketi sayesinde, Osmangazi Köprüsü’nün gişelerinden hiç durmadan hızlı ve kolay bir şekilde geçebiliyorsunuz.

HGS bakiye öğrenme nasıl yapılır?

Adım #1: HGS’nin web sitesine gidin

HGS’nin web sitesine gidin Adım #2: Müşteri Hizmetleri Giriş butonuna tıklayın

Müşteri Hizmetleri Giriş butonuna tıklayın Adım #3: HGS hesabınıza giriş yapın

HGS hesabınıza giriş yapın Adım #4: PttBank detaylarına ilerleyin

PttBank detaylarına ilerleyin Adım #5: Hesap bakiyenizi, geçişlerinizi ve ihlallerinizi görüntüleyebilirsiniz

Adım #1: HGS’nin web sitesine gidin

İlk olarak PTT’ye bağlı HGS web sitesine giriş yapmanız gerekiyor. Bu site üzerinden HGS etiketinizin bakiyesini öğrenebilir, geçişlerinizi ve ihlalli geçişlerinizi sorgulayabilir, birkaç dakika içerisinde hesabınıza bakiye yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte, HGS sistemi hakkında kısa bilgilendirmeleri okuyarak, sistem hakkında daha da detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

Adım #2: Müşteri Hizmetleri Giriş butonuna tıklayın

Ana sayfanın sağ üst kısmında bulunan Müşteri Hizmetleri Giriş butonuna tıklayın. Buradan hesabınıza giriş yapabilir, yeni bir HGS hesabı oluşturabilir veya bilgilerini unuttuğunuz hesabınıza erişmek için güvenlik adımlarını uygulayabilirsiniz. Bununla birlikte, E-Devlet yönlendirmelerinden yararlanarak kolay bir şekilde HGS bakiyenizi öğrenebilirsiniz. HGS bakiyesini öğrenmek istediğiniz otomobil eğer sizin üzerinize kayıtlı ise, E-Devlet seçeneğini tercih ederek çok daha hızlı işlem yapabilirsiniz.

Adım #3: HGS hesabınıza giriş yapın

HGS bakiyenizi öğrenebilmek için mutlaka bir HGS hesabınız olması gerekiyor. Aksi takdirde, üzerinize kayıtlı olmayan HGS etiketlerinin bakiyelerini öğrenemezsiniz. Eğer bir HGS hesabına sahip değilseniz, yalnızca hesabınıza bakiye yükleyebilirsiniz. Bakiyenizi öğrenmek için ilk olarak bir adet HGS hesabı oluşturmanız ve daha sonrasında o hesabı kullanmanız gerekiyor. HGS hesabınızı oluşturduktan sonra, e-postanıza gelen aktivasyon postasını onaylayın. Aksi takdirde HGS etiketlerinizi direkt olarak görüntüleyemeyebilirsiniz. Eğer HGS hesabı oluşturmak istemiyorsanız, mevcut E-Devlet hesabınızı kullanarakta HGS bakiyenizi görüntüleyebilirsiniz.

E-Devlet üzerinden etiket görüntülemek istiyorsanız, etiketini sorgulamak istediğiniz otomobilin sizin üzerinize olması gerekmektedir. Aksi takdirde başkasına ait bir etiketi, kendi e-devlet hesabınız üzerinden ne yazık ki görüntüleyemezsiniz.

Adım #4: PttBank detaylarına ilerleyin

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra karşınıza PTT Bank seçeneği gelecek. Eğer daha önce banka hesabınızdan otomatik ödeme talimatı verdiyseniz, PTTBank’ın altında bulunan banka seçeneğini de kullanabilirsiniz. Ama en doğru seçenek, PttBank seçeneği. Bu seçenek, hesap bakiyenizi görüntüleyebilmeniz için son seçenek olmakla birlikte, PttBank hesap detaylarına ilerlediğinizde direkt olarak karşınıza detaylar çıkacaktır.

Adım #5: Hesap bakiyenizi, geçişlerinizi ve ihlallerinizi görüntüleyebilirsiniz

Direkt olarak karşınıza HGS detaylarınız çıkacaktır. Bu sekme üzerinden HGS bakiyenizi rahatlıkla görüntüleyebilir, son geçişlerinizi kontrol edebilir ve HGS etiketinize ücret ekleyebilirsiniz. Bununla birlikte son eklediğiniz bakiyeleri de kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz.

HGS bakiye öğrenme işlemlerini yukarıdaki adımları takip ederek kolaylıkla yapabilirsiniz. Yukarıdaki adımları uygularken dikkat etmeniz gereken en önemli detay, bir HGS hesabına sahip olmanız gerekiyor olması. Çünkü T.C kimlik numaranızla bir HGS hesabı oluşturmadan, mevcut HGS etiketinizin detaylarına erişemezsiniz. HGS hesabınız ve HGS etiketiniz aynı T.C kimlik numarasına kayıtlı olduğu için, hesabınızı oluşturup, aktive ettikten sonra direkt olarak HGS etiketinizin detaylarına ulaşabilirsiniz. Sizler HGS bakiye öğrenme işlemi için hangi adımları uyguluyorsunuz? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.