Hindistan'da, özellikle kadınların Facebook'ta maruz kaldığı çevrimiçi taciz vakaları göz önünde bulundurularak, kullanıcılara kendi profillerini kilitleme özelliği geldi. Özellik uygulanınca profille ilgili her şey gizleniyor ve fotoğraflar, durum güncellemeleri yalnızca arkadaşlara görünüyor.

Hindistan'da çevrimiçi troller ve tacizciler bir hayli yaygın ve sosyal medyada özellikle kadınlara yönelik faaliyetlerine devam ediyorlar. Facebook, Hint kullanıcıların kendilerini çevrimiçi trollerden koruyabilmeleri için yeni bir özelliği uygulamaya soktu. Facebook kullanıcılarının profillerini gizlemeye yarayan bu özellikle birlikte çevrimiçi tacizlere karşı bir koruma sağlanması hedefleniyor.

Yeni özellik devreye sokulduğu zaman profil kilitleniyor ve her şey gizleniyor. Böylece fotoğraflar ve durum güncellemeleri yalnızca kullanıcının arkadaşları tarafından görülebilir hale geliyor. Bu özellikle birlikte çevrimiçi trollerin kullanıcıların profillerinden uzak tutulması ve tanımadığınız kişilerin sizin fotoğraf ya da videolarınızı indirmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Konu hakkında açıklama yapan Facebook Hindistan'ın kamu politikası direktörü Ankhi Das da özellikle kadın Facebook kullanıcılarının maruz kaldığı çevrimiçi tacizlerden haberdar olduklarını ve yeni özellikle kullanıcılara daha fazla kontrol, gizlilik ve güvenlik sağlayacaklarına dikkat çekti.

Yeni özellik şimdilik Hindistan'da uygulanacak

Profil kilitleme özelliği ay anda birden fazla gizlilik ayarını uyguluyor ve Facebook'ta arkadaşınız olmayan kişilerin sizin profil fotoğraflarınızı açmasını, diğer fotoğraf ve videolarınızı görmesini ve hatta zaman tünelinizde paylaştığınız durum güncellemelerinizi görmesini de engelliyor. Yeni özellik, Hindistan'daki kullanıcılara aşama aşama açılacak ve Facebook mobil uygulamasıyla devreye sokulabilecek. Bazı haberlere göre ekran kilitleme özelliği Bangladeş'te de kullanıma sokuldu.

Hindistan'da çevrimiçi trollük ve taciz bir hayli yaygın ve çoğunlukla cezasız kalan eylemler. İnternet üzerinden yapılan tacizler, tecavüz tehditleri ve diğer kötü niyetli eylemler polise şikayet edilse de güvenlik güçlerinin bu tip şikayetleri işleme koyma konusunda gönülsüz davrandıkları belirtiliyor. Buna gerekçe olaraksa, bu tip tacizlerde bulunan insanların internet üzerinden takip edilerek bulunmasının güç olması gösteriliyor.

Tabii ki bu eylemlerin genelde cezasız kalması, aslında etkisiz oldukları anlamına gelmiyor. 2014 yılında 17 yaşındak Hint bir kız, arkadaşlarının Facebook'ta kendisi adına sahte hesap açmaları, fotoğraflarını değiştirerek koymaları ve telefon numarasını 'arkadaş arıyorum' notuyla paylaşmaları üzerine altı sayfalık bir intihar notu bırakarak yaşamına son vermişti.