Hindistan Yüksek Mahkemesi, geçtiğimiz haftalarda hükümetten TikTok’u yasaklamasını istemişti. Hint yetkililer, Google ve Apple’dan uygulamayı mağazalarından kaldırmalarını istedi. Gerekçe ise uygulamanın ‘pornografiyi desteklemesi’.

Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MeITY), pazar günü teknoloji firmalarına gönderdiği yazıyla TikTok’un App Store ve Play Store’dan kaldırılmasını istedi.

Dava hala devam ediyor ve yüksek mahkemenin vermiş olduğu karar, bugün yüksek yargıya çıkacak. Bugün göülecek mahkemenin ardından dava 22 Nisan’da da devam edecek. Yüksek Mahkeme, uygulamanın ilerleyişi hakkında daha detaylı bilgi almayı amaçlıyor.

TikTok, Çinli firma ByteDance’a ait. Firmadan yapılan açıklamada Hindistan Yargı Sistemleri’ne güvendiklerini belirttiler. Şirket ayrıca bugüne kadar 6 milyon videonun devam eden moderasyon süreçlerinde siteden kaldırıldığını belirtiyor.

Bu yasak, TikTok’un büyümesine kesinlikle etki edecek. Geçtiğimiz çeyrekte 188 milyon insan uygulamayı indirirken bu sayının 88 milyonu Hindistan’daki indirmelerden geldi. İnsanların uygulamayı APK olarak indirmeleri ise TikTok’un kullanıcı sayılarında ciddi düşüşler ortaya çıkaracaktır.

TikTok uygulamasında kullanıcılar, 15 saniyelik kısa videolar yükleyerek paylaşımlarda bulunuyor. Genel olarak gençlerin kullandığı uygulama, bir dönem kanser gibi bütün sosyal medyayı saran reklamlarıyla hatırlanıyor.