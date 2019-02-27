Popüler video uygulaması TikTok, çocukların kişisel bilgilerini ebeveynlerinin izni olmadan topladığı gerekçesiyle 5,7 milyon dolar para cezası ile karşı karşıya kaldı.

Federal Ticaret Komisyonu bugün yaptığı açıklamayla TikTok’un, çocuklar hakkındaki gizlilik kurallarının ihlal edilmesi sebebiyle 5,7 milyon dolar para cezası ile cezalandırıldığını belirtti. Kısa formlu video uygulamasının, 13 yaşın altındaki kullanıcıların platforma katılabilmesi için federal yasalar gereği ebeveyn onayı alması gerekiyor. Daha önce 13 yaşın altındaki kişiler tarafından yüklenen tüm videoların kaldırılacağı açıklandı.

FTC, TikTok’un çocuklardan yasadışı olarak kişisel bilgi topladığını ve ebeveynlerinin izinleri alınmadan COPPA’yı (Çocukların Çevrimiçi Gizlilik Koruma Yasası) ihlal ederek çocukları uygulamaya kabul ettiğini söylüyor. COPPA, TikTok ve Musical.ly gibi çocukları hedef kitlesine alan herhangi bir uygulamanın veya web sitesinin, 13 yaşından küçük çocuklara kişisel bilgileri bir uygulama veya web sitesiyle paylaşma konusunda ebeveyn izni zorunluluğu getiriyor.

ABD'de faaliyet gösteren hemen hemen her sosyal ağ ve çevrimiçi hizmet, kullanıcıların 13 yaşın altındaki çocukların ürünü kullanmalarını yasaklayan koşulları kabul etmelerini istiyor. FTC’nin yaptığı açıklamaya göre Musical.ly kullanıcılarının büyük bir kısmı, 13 yaşın altında ve 13 yaşın altındaki çocukların Musical.ly hesapları oluşturduklarıyla ilgili, anne babalardan binlerce şikayet var.

FTC Başkanı Joe Simons bir basın açıklamasında, "Musical.ly (şimdiki ismiyle TikTok) yetkilileri, birçok çocuğun uygulamayı kullandığını biliyordu ancak 13 yaşından küçük kullanıcılardan isimleri, e-posta adreslerini ve diğer kişisel bilgileri almadan önce ebeveyn izni almayı başaramadı." dedi. FTC, 5,7 milyon dolarlık para cezasının, bir çocuğun mahremiyet davasında bugüne kadarki en büyük maddi ceza olduğunu söyledi.

Musical.ly, Ağustos 2018'de Çin firmalarından Bytedance'in sahibi olduğu daha büyük bir uygulama olan TikTok'a dahil olduğunda, aylık 100 milyon aktif kullanıcısına sahipti. TikTok'un dünya çapında 500 milyondan fazla kullanıcısı var ve bunların büyük çoğunluğunun çocuk olduğu tahmin ediliyor.