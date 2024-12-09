Amerika’da, market arabasıyla hırsızlık sık sık karşılaşılabilen bir durum. Marketlerin bazıları bu durumu engellemek amacıyla zekice bir sistem kullanılıyor.

Amerika’daki bazı marketlerde hırsızlığın önüne geçmek için olan bu sistem, alışveriş arabalarının tekerleklerini kendi kendine kilitliyor.

Gelin bu “Keşke Türkiye’de de olsa!” diyeceğiniz, hırsızlık önleyici sistem neyin nesiymiş birlikte göz atalım.

Tekerlek, kendi kendini kilitliyor.

Video’da 40. saniyeden itibaren sistemin nasıl işlediğini görebilirsiniz.

Amerika’da market hırsızlıkları yaygın bir şey. Özellikle alışveriş arabasıyla öylece çıkıp gidenler oluyor. Sistem de tam bunun için.

Arabanın belirli bir alandan çıkmasını engelleyen sistemde, alışveriş arabasının tekerleğinde bir mekanizma var. Sınır aşılacağı zaman tekerlekteki kablosuz mekanizma aktif hâle geliyor.

Tekerlek, kendi kendini kilitliyor ve böylece araba daha fazla gidemiyor. Hatta bazı marketlerde bu sırada alarmı da çalıştırıyor ve görevliler müdahale ediyor.

Güvenlik amacına da hizmet ediyor.

Evet, sistemin hırsızlığın önüne geçtiği aşikâr ancak faydaları sadece bununla sınırlı kalmıyor. Özellikle Amerika’daki yürüyen merdivenli marketlerde kazalar meydana gelebiliyor.

Alışveriş arabası devriliyor, insanlar onu tutmaya çalışırken düşüyor ve dahası… Sistem sayesinde yürüyen merdivendeyken tekerlekler yine kilitleniyor ve dönmüyor, sabit bir şekilde kalıyor.

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