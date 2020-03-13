"Bazı HIV ve Sıtma İlaçları Corona Virüsünü Zayıflatıyor"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, bazı HIV ve sıtma ilaçlarının COVID-19’a karşı az da olsa etkili olduğunu söyledi. “Bu bizim için büyük bir avantaj” diyen Prof. Dr. Kara, söz konusu ilaçların Türkiye’deki iki hastanın üzerinde de uygulandığını ifade etti.

Yeni tip corona virüsü salgınının Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktığı ilk günlerde Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Koronavirüs Bilim Kurulu, bu süreçte çok değerli çalışmalara imza atıyor. Kurul’da yer alan isimlerden biri olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, hem Türkiye’deki vakalar hem de corona virüsüne karşı korunma yöntemleri hakkında halkı bilgilendirmeye devam ediyor.

DHA’ya yaptığı açıklamada, Türkiye'deki ikinci COVID-19 vakasına dair konuşan Prof. Dr. Kara, “Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıklamasından bizim öğrendiğimiz bu vakanın ilk vakayla temasta olduğu, onunla beraber değerlendirildiğidir. İlk vakayı tespit ettiğimiz zaman biz 'Bu kişi kimlere bulaştırmış olabilir?' diye üzerinde düşünmüştük ve bir grup temaslı kişi belirlemiştik. Bu virüs de o temaslılar arasında çıktı. Bu bizim için bir avantaj” dedi.

Virüsün Avrupa bölgesinde çok etkili bir şekilde yayıldığını belirten Prof. Dr. Kara, vakaların her geçen gün arttığına dikkat çekti. 14 gün içerisinde Avrupa’dan gelen bir vatandaşın potansiyel olarak virüsü almış olma ihtimali bulunduğunu söyleyen Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu noktada devletin yapacağı bir şey yok. Çünkü insanlarımızın kendinin bireysel tedbirler alabileceği bir döneme geçtik. O nedenle vatandaşlardan ricamız özellikle virüsü alma ihtimali olan bölgelerden geldiysek 14 gün evde kalmaya çalışalım ve evde kaldığımız sürede de mümkün olduğu kadar en az kişiyle temas edelim. Sayı ne kadar az olursa risk de o kadar az olacaktır”

Prof. Dr. Kara, corona virüsü tanısı konulan hastalara uygulanan tedavi yöntemleri hakkında da bilgi verdi. "Birinci olarak genel anlamda 'destek tedavisi' dediğimiz oksijen desteği, sıvı desteği ya da kalp ve akciğerlere makine desteği veriyoruz. Bunlar destek tedaviler” diyen Prof. Dr. Kara, virüsü ortadan kaldırmaya yönelik direkt tedaviler üzerinde çalıştıklarını da söyledi.

Bazı HIV ve sıtma ilaçlarının virüs üzerinde bir miktar etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Kara, bu durumun kendilerine büyük bir avantaj sağladığını ifade etti. Çin’in denemeler sonucunda birkaç ilacı ön plana çıkarması sayesinde önemli bilgiler sağladıklarını vurgulayan Prof. Dr. Kara, “İlaçların etkili olduğunu görür görmez Bilim Kurulu olarak bakanlığa öneride bulunmuştuk. Bu ilaçlar satın alındı ve Türkiye’de hazır bulunuyor. Şu anda bu iki hastamıza da bu ilaçlar ulaştırıldı ve kullanımına başlandı" dedi.