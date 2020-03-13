Sağlık Bakanı: İkinci Corona Virüsü Vakası Tespit Edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 08:30'da yaptığı bir açıklamayla Türkiye'deki ikinci Corona virüsü vakasını doğruladı. Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda bu kişinin, Corona virüsünü Türkiye'de ilk kapan kişinin yakını olduğunu ifade etti.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp küresel bir salgın haline gelen Corona virüsü, yayılmaya devam ediyor. İnsanlar, Corona virüsünden korunabilmek adına ellerinden gelen her şeyi yaparken yetkililer de Corona virüsünün yayılmasını engellemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne dek 128 bin 343 kişiye bulaşan virüs, 10 Mart itibarıyla Türkiye'de de resmen görülmüştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Mart'ta yaptığı açıklamayla Corona virüsünün bir vatandaşımıza bulaştığını açıklamıştı. Hastanın hangi şehirde olduğunu açıklamayan Sağlık Bakanı, o geceki açıklamalarında sadece, virüsü kapan vatandaşımızın erkek olduğunu ve hem kendisinin hem de yakın çevresinin karantinaya alındığını açıklamıştı. Şimdiyse Türkiye'de Corona virüsünü kapan ilk kişiyle ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Fahrettin Koca, yeni açıklamalarını saat 08:30 itibarıyla, Twitter üzerinden yaptı. Türkiye'deki ikinci Corona virüsü vakasının görüldüğünü açıklayan Bakan Koca, bu kişinin Türkiye'deki ilk Corona virüsü vakasının yakın çevresinden olduğunu ifade etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verildi;

DÜN AKŞAM sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz.

Cumhurbaşkanlığı sözücü İbrahim Kalın'ın konu ile ilgili olarak yaptığı açıklama şu şekilde;