Hızlı ve Öfkeli 9'un Vizyona Gireceği Tarihi Değişti

Serinin ana hikayesini devam ettirecek Hızlı ve Öfkeli 9'un yeni vizyon tarihi biraz daha sarkacakmış gibi görünüyor.

The Fast & Furious serisi çoktan dünya tarihinin açık ara en çok izlenen film serisi olmuş durumda. Paul Walker'ın aramızdan ayrılmasıyla hikayesi de farklı bir yöne kayan serinin 9. filmi biraz gecikecek gibi görünüyor.

Dwayne Johson ve Jason Statham'ın spin-off filmi, muhtemelen Furious 9'un vizyon tarihinin değişmesine sebep oldu. Normalde 10 Nisan 2020'de vizyona girecek olan film, 22 Mayıs 2020'ye ertelendi. İçinde bulunduğumuz şubat ayında çekimlerine başlanan film böylece ikinci kez ertelenmiş oldu.

Her ne kadar çekimlerin uzaması ihtimali buna sebep gösterilse de James Bond'un yeni filminin 8 Nisan 2020'de vizyona girecek olması da bunda etkili olmuş olabilir. Yapımcılar, belli ki iki filmin çakışmasını ve gişenin düşmesini istemediler...