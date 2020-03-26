Hollanda'nın Kanalizasyon Sularında Koronavirüse Rastlandı

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü, kanalizasyon sularında önemi bir araştırma yaptı. Uzmanlar, yaptıkları araştırmanın sonucunda kanalizasyon sularına koronavirüs bulaştığını tespit ettiler.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp kısa bir süre içerisinde de neredeyse tüm dünyaya yayılan koronavirüs, insanlık tarihinin en büyük krizlerinden bir tanesi haline geldi. COVID-19 olarak isimlendirilen bir hastalığa neden olan bu virüs, bugüne dek 21.313 kişinin hayatına mal oldu. Şimdiyse bir Avrupa ülkesi olan Hollanda'da bu virüsle ilgili endişe verici bir gelişme yaşandı.

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, geçtiğimiz yıllarda dikkat çeken bir çalışma yapmışlardı. Bu çalışmada, belirli bölgelerdeki kanalizasyon suları incelenmiş ve bu kanalizasyon sularında herhangi bir enfeksiyona neden olabilecek spesifik virüslerin bulunup bulunmadığı araştırılmıştı. Bu çalışmayı koronavirüs için tekrarlayan bilim insanları, korktukları gerçekle karşılaştılar.

Artık kanalizasyon sularının arıtılması da koronavirüsle mücadelenin bir ayağı olacak

Hollanda, koronavirüse 356 vatandaşını kurban verdi. Ayrıca ülke genelinde onaylanmış 6.412 vaka bulunuyor ve bu vakaların ne yazık ki sadece 3 tanesi koronavirüsten kurtulmayı başardı. Uzmanların kanalizasyon sularında yaptığı araştırmalar, ülkedeki sorunun daha da kötüye gidebileceğini ortaya koyuyor. Zira araştırmalar, koronavirüsün kanalizasyon sularına kadar yayılmış olduğunu gösteriyor.

Koronavirüsün neden olduğu COVID-19 hastalığının ilk belirtileri; boğazda kaşıntı ve yüksek ateş. Bu semptomlar yerini, birkaç gün içerisinde de nefes darlığına bırakıyor ve hastaların durumunu kötüleştiriyor. Ayrıca bilim insanları, koronavirüsün sindirim sorunlarına da yol açabileceğini ve dışkı aracılığıyla bulaşabileceğini tespit ettiler. Bu açıklamalar, kanalizasyon suyunda koronavirüs tespit edilmesinin neden korkutucu bir durum olduğunu anlamamızı sağlıyor.

Bilim insanlarının kanalizasyon sularında koronavirüs tespit etmesi, koronavirüsle mücadelenin daha da zorlaşabileceğinin bir göstergesi. Çünkü kanalizasyonlar, her ne kadar arıtma sistemlerine bağlı olsalar da tüm ülkelerin bu arıtma işlemini başarıyla yapması ve sularını temizlemesi zor. Ayrıca bu durum, kanalizasyonlarda bulunan koronavirüsün bazı hayvanlara bulaşmasının önünü de açabilir.