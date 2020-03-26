Koronavirüsü ile ilgili verilerin yayınlandığı, milyonlarca ziyaretçisi olan bir sitenin arkasında 17 yaşındaki Avi Schiffmann bulunuyor. Schiffmann’ın koronavirüs bilgilendirme sitesinde vaka ve ölüm sayılarının yanı sıra iyileşen insanların sayısı da detaylı olarak görülebiliyor.

Koronavirüs salgını Çin’de trajik bir hale geldikten sonra birçok insan salgının gidişatını takip etmek için verilerin yayınlandığı internet sitelerine yönlendi. Koronavirüs verilerinin bulunduğu bu siteler anbean verilerini güncelleyerek insanların salgın hakkındaki bilgilerinin güncel olmasını sağlıyorlar.

Koronavirüs salgını verilerini yayınlayan nCoV2019live da bu sitelerin arasında yer alıyor. İnternet sitesi, geçtiğimiz aralık ayında virüs salgını henüz Çin sınırlarını aşmamışken 17 yaşındaki Avi Schiffmann tarafından kuruldu. nCoV2019live, kurulduğu günden bu yanda 40 milyondan fazla ziyaret edildi.

17 yaşındaki Schiffmann’ın koronavirüs bilgilendirme sitesinde vaka, ölüm ve iyileşen insanların sayılarının yanı sıra etkileşimli bir harita ve hastalık hakkında bilgileri günlük olarak alabileceğiniz bir bülten servisi bulunuyor. Sitede ayrıca virüs salgını hakkında bilgiler, ülkeler özelinde de detaylı bir şekilde gösteriliyor.

Kurduğu koronavirüs bilgilendirme sitesi hakkında açıklama yapan Schiffmann, internet sitesini hazırlamaya başladığında resmi olarak hepsi Çin’in Wuhan şehrinde olan 1.000 vaka olduğunu söyledi. Wuhan’da hastalık görülmeye başladığında çok fazla yanlış bilginin etrafta dolaştığını söyleyen genç geliştirici, bir internet sitesi kurmanın ve siteyi bir bilgi merkezi haline getirmenin doğru olacağını düşündüğünü belirtti.

17 yaşındaki genç geliştirici Ari Schiffmann’ın geliştirdiği koronavirüs bilgilendirme sitesi, Dünya Sağlık Örgütü, Hastalık Kontrol Merkezleri gibi resmi kurumların verilerinden faydalanıyor. Bu nedenle yayınladığı verilere güvenilebilir. Schiffmann’ın geliştirdiği koronavirüs bilgilendirme sitesine buradan ulaşabilirsiniz.