Hollandalı Şirket, Fenerbahçe’yi 800 Bin Euro Dolandırdı

Hollandalı bir şirket, Fenerbahçe’yi transfer için ödeme yapması gerektiği kulüp olduğuna ikna ederek ödenmesi gereken son taksidi dolandırdı. Transfer edilen oyuncunun ödeme alamayıp Fenerbahçe’yi şikayet etmesi üzerine kulüp de dolandırıcılara dava açtı. Futbolcu parasını alsa da Fenerbahçe’ye henüz bir ödeme yapılmış değil.

Türkiye’nin önde gelen spor kulüplerinden biri olan Fenerbahçe, akıl almaz bir dolandırıcılık işinde mağdur oldu. 2 sene önce yapılan bir transferin son taksidini ödemek isterken parayı dolandırıcılara kaptıran kulüp, neredeyse 1 milyon eurodan oldu.

Transferin yapıldığı kulüp olduğunu iddia eden Hollandalı bir şirket, Fenerbahçe’yi ödemeyi kendilerine yapmaya ikna etti. Bu parayı kaptırdıktan sonra asıl futbolcuya ödemesini yapamayan kulüp davalık oldu.

Fenerbahçe dava açtı

Fenerbahçe, 2019’un ocak ayında Sloven milli futbolcu Miha Zajc’ın bonservisini Empoli takımından satın almıştı. Bonservis için 3,5 milyon euro ödeyen Fenerbahçe’nin ödemesi gereken 1 taksit kalmıştı. Kulüp parayı ödedi ödemesine, ancak para başka ülkeden alakasız bir şirkete gitti.

Hollandalı bir otomobil şirketi, kendini Empoli olarak tanıtıp Fenerbahçe’den ücretin son taksidini yatırmasını istedi. Bu şirketin hesabına 831 bin 929 euro aktaran Fenerbahçe, durumu sonradan fark etti. Futbolcu Miha Zajc'ın önceki takımı Empoli ise ücretini alamadığı için Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet ederek lisansın geri çekilmesini talep etti.

Şikayetten sonra kulüp, aynı miktarda ödemeyi, ödemenin asıl yapılması gereken yere de aktardı. Ardından da dolandırıcı şirkete dava açtı. Gelderland mahkemesi, yakın zamanda Hollandalı şirketin parayı Fenerbahçe’ye geri ödemesi gerektiğine hükmetti. Bir sözcünün açıklamalarına göre polis şu anda cezai soruşturma yürütmekte. Şüpheliler arasından da tutuklanan yok.