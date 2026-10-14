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Türkiye'de Yerli 6G Test Edildi: Binalar Sinyali Engellemek Yerine Yönlendirecek!

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Turkcell ve TÜBİTAK, Türkiye'nin yerli 6G çalışmaları kapsamında sinyal sorunlarını azaltmayı hedefleyen akıllı yüzeyleri ilk kez sahada test etti.

Türkiye'de Yerli 6G Test Edildi: Binalar Sinyali Engellemek Yerine Yönlendirecek!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Telefonun çekmediği bir noktada birkaç adım atıp yeniden sinyal aramak tanıdık bir durum. Hele yüksek binaların arasında veya kalabalık bir plazanın içindeyseniz bağlantı kurmak iyice zorlaşabiliyor. Yüksek frekanslı sinyaller beton duvarları ve bina cephelerini aşmakta zorlanırken Türkiye'nin 6G çalışmaları bu soruna başka bir açıdan yaklaşıyor.

Turkcell ve TÜBİTAK, sinyalin önüne çıkan engellerle mücadele etmek yerine, izlediği yolu değiştirmeyi amaçlayan akıllı yüzeyler geliştirdi. Prototipler, Turkcell Kartal Plaza ve TÜBİTAK Gebze Kampüsü'nde test edildi. Bu yüzeylerle sinyalin, normalde ulaşmakta zorlandığı noktalara farklı bir güzergâhtan erişmesi hedefleniyor.

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Sinyal engelini yansıtıcıya dönüştüren teknoloji

Akıllı yüzeyler, sinyali geri yansıtabiliyor, başka bir yöne çevirebiliyor veya camın öteki tarafına iletebiliyor. Böylece sinyalin önünü kesen bir duvar ya da cephe, doğru teknolojiyle sinyalin yönünü belirleyen bir yüzeye dönüşebiliyor. Duvar aynı duvar; değişen, sinyalin izlediği yol.

Gerçek bina ortamlarında yapılan testlerde, bu yüzeylerin sinyal kalitesini iyileştirdiği görüldü. Denemeler hem 5G'de kullanılan 3,7 GHz frekansında hem de çok yüksek veri hızları sunabilen 26 GHz bandında gerçekleştirildi. Böylece akıllı yüzeylerin farklı frekanslarda ve gerçek kullanım koşullarında nasıl sonuç verdiği ölçüldü.

Sinyalin yönünü değiştiren akıllı yüzeyler

Sinyali yönlendirme fikri, sabit panellerle sınırlı değil. Yön Değiştiren Akıllı Yüzeyler (RIS) de sahada test edildi. Merkezden yönetilebilen bu sistemlerde sinyalin yönü ayarlanabiliyor; böylece bağlantının zayıf olduğu bölgelere ulaşması hedefleniyor.

Bu özellik, aynı anda binlerce kişinin mobil şebekeye bağlandığı stadyumlar, konser alanları ve alışveriş merkezleri gibi yerlerde özellikle önem taşıyor. Sinyalin yönünü ihtiyaca göre değiştirebilmek, kalabalık alanlarda bağlantı kalitesini iyileştirmek için yeni bir seçenek sunuyor.

Elektrik tüketmeden çalışan akıllı paneller

Sinyali yönlendirmek için her zaman fazladan elektrik harcamak gerekmiyor. Sabit yansıtıcı ve camdan geçiş sağlayan akıllı yüzeyler, ek enerji tüketmeden sinyali yansıtmak veya camın öteki tarafına iletmek üzere tasarlanıyor. Böylece bina cepheleri ve cam yüzeyler, sinyalin önünü kesen engeller olmaktan çıkıp bağlantının güçlenmesine yardımcı olabiliyor.

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