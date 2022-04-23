Mark Zuckerberg'ün Metaverse'e Takıntılı Olduğu Söyleniyor

Metaverse'ün öncülerinden olan Meta'nın (eski adıyla Facebook) bazı çalışanları, şirket CEO'su Mark Zuckerberg'ün konuya takıntılı olduğunu açıkladı. Ünlü milyarderin tek konuştuğu şeyin bu olduğu belirtilirken bu durumun çalışanları rahatsız ettiği aktarıldı.

Geleceğin teknolojisi olarak nitelendirilen ‘metaverse’ hakkında her geçen yeni haberler ile karşılaşıyoruz. İnsanların zamanlarını fiziksel dünya yerine sanal evrenlerde harcayacağını gösteren ve trilyonlarca dolarlık bir sektörün merkezi olacağı tahmin edilen metaverse’e birçok teknoloji şirketinden yatırımlar geliyor.

Mark Zuckerberg’ün CEO’luğunu yaptığı Meta (eski adıyla Facebook) da bu şirketlerin başında yer alıyor. Ancak şimdi gelen haberler, konu hakkında milyarlarca dolarlık yatırım yapan şirketin kurucusu ve CEO’su olan 37 yaşındaki Mark Zuckerberg’ün metaverse konusunda takıntılı olmaya başladığını ortaya koydu.

Zuckerberg’ün metaverse takıntısı çalışanları rahatsız ediyor



Dev şirketin çalışanları, Mark Zuckerberg'ün tuhaf bir şekilde metaverse’e takıntılı olduğunu açıkladı. Business Insider tarafından yayımlanan bir rapora göre Meta’da eskiden yönetici düzeyinde çalışan bir kişi, Zuckerberg’ün metaverse dışında başka bir şey konuşmadığını belirterek şunları söyledi: “Mark’ın tek konuşmak istediği şey Metaverse, başka hiçbir şey hakkında konuşmuyor.”

Ayrıca gelen haberlerde, Zuckerberg’ün yalnızca metaverse içeriklerinin üretimine odaklandığı; ancak sanal evrenlerin istenilen seviyeye ulaşması için on veya daha fazla yılın gerektiğini söylediği aktarıldı. Bunun yanı sıra 68 milyar dolarlık servete sahip olan iş insanının çalışanlara kesin bir strateji sunmadığı; ancak sürekli şirketteki tüm departmanları metaverse odaklanmak konusunda bilgilendirmeye çalıştığı kaydedildi. Bu durumun da hem eski hem de şu anki bazı çalışanlar tarafından hoş karşılanmadığı belirtildi.

Metaverse uğruna adını değiştiren ve bu konuda öncü olarak nitelendirilen şirket, Horizon Worlds isimli bir sanal evreni geçtiğimiz aylarda kullanıma sunmuştu. Metaverse’ün istenilen seviyeye ulaşması için bugünlerin çok erken olduğu belirtilse de Horizon Worlds evreninin kullanıcıları hızla artış gösterdiği de gelen haberler arasında yer almıştı. Ayrıca bu evrenin sanal gerçeklik gözlüklerinin kullanımını gerektirmeyen bir mobil ve web versiyonunun da yolda olduğu ifade edilmişti.