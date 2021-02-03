Instagram Hesabı "çıplaklık" nedeniyle askıya alınan bir fenomen, ikonik Hollywood yazısını "Hollyboob" olarak değiştirmeye kalktı. Polis ekiplerinde iş üstünde yakalanan fenomen, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Eğlence sektörünün kalbinin attığı, sinema sektörünün en ikonik markalarından biri olan Hollywood, ilginç bir olay ile gündeme geldi. MTV reality şov yıldızı ve Instagram fenomeni Julia Rose, 6 kişilik bir grup ile birlikte Santa Monica Dağları'nda yer alan dünyaca ünlü “Hollywood” yazısını “Hollyboob” olarak değiştirmeye çalıştı.

Hollywood kelimesindeki “W” ve “D” harflerini bezden yapılmış “B” harfleriyle değiştirmeye çalışırken kameralara yakalanan ve olay yerine helikopterle gelen polislerce yakalanarak gözaltına alınan ekip, yazıya kalıcı zarar vermedikleri için serbest bırakıldı.

Hollywood yazısı "Hollyboob" olarak değiştirilirken çekilen bir fotoğraf

İlk etapta eylemin 4 Şubat Dünya Kanser Günü öncesinde meme kanserine dikkat çekmek için yapıldığı öne sürüldü ancak yazıyı değiştirmeye çalışan ekipte bulunan Julia Rose, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Instagram’ın hesabını “çıplaklık” nedeniyle askıya almasını protesto etmek için böyle bir eyleme kalkıştığını ifade etti.

Olay ile ilgili olarak Twitter hesabından pek çok paylaşım yapan Rose, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada “Hala burada olduğumu göstermek için yaptım. (Ünlü erkek dergisi) Playboy'un yaptığından farklı bir iş yapmıyorum. O yüzden benim sosyal medya hesaplarıma karşı ayrımcılık yaptıklarını düşünüyorum” ifadelerini kullanarak kendini savundu.

Aslına bakacak olursak bu girişim, Julia Rose’un çıplaklık ile gündeme gelme çabalarından ilki değildi. 2019'da The Washington Nationals ile Houston Astros arasında oynanan bir beyzbol maçında atıcının dikkatini dağıtmak için göğüslerini açan Rose, beyzbol maçlarından ömür boyu men cezası almıştı.