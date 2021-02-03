Instagram'a Silinmiş Gönderilerinizi Kurtarma Özelliği Geldi

Facebook'un sahibi olduğu sosyal medya platformu Instagram'a çeşitli nedenlerle silinmiş gönderilerinizi 30 gün süreyle kurtarmanızı sağlayan yeni bir özellik geldi. Bu özellik, hack saldırıları gibi durumlarda da hayat kurtarıcı olabiliyor.

Ülkemiz ve dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, kullanım kalitesini artıracak son derece faydalı bir özelliği kullanıma sundu. Geçtiğimiz günlerde web sürümü için yeni bir tasarım yayınlayan platform, şimdi de "Yakın zaman önce silinenler" isimli bir özellik getirdi.

Platforma gelen bu yeni özellikle birlikte, uygulamada 30 gün öncesine kadar silinen post, hikaye gibi paylaşımlar kurtarılabilecek. Bu özelliğin getirilmesinin ardındaki en büyük nedenin hack saldırıları olduğunu açıklayan Instagram, siz silseniz dahi tüm paylaşımlarını 30 gün boyunca sunucularında tutmaya devam edecek. Kullanıcılar eğer gönderilerini kalıcı olarak silmek isterlerse kısa mesaj veya e-posta ile hesap sahibi olduklarını onaylamak durumunda kalacaklar.

Eğer birisi hesabınıza girip tüm paylaşımlarınızı silerse, siz hesabı geri aldığınızda bu silinen paylaşımları kolaylıkla geri alabileceksiniz. Bu adım sayesinde özellikle büyük hesaplarda gerçekleştirilen hack saldırılarında paylaşımlar en azından 30 gün süreyle güvence altına alınmış olacak.

Hikayeler 24 saat kalacak

Silinen öğeler klasörde 30 gün kalacak olsa da Hikayeler, ufak bir istisnayla geliyor. Normalde de 24 saat boyunca görünür olan Hikaye paylaşımları, silindikten sonra kalıcı olarak gitmeden önce 30 gün yerine 24 saat boyunca klasörde yer alıyor.

Klasöre nasıl erişilecek?

Eğer sizler de bu özelliği kullanmak istiyorsanız, özelliğin yakın zamanda tüm hesaplara geleceğini söyleyelim. Özelliğin sizde olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız, Ayarlar > Hesap > Son Silinmiş'e tıklayın. Bu adımları uygulayarak sizler de daha önce sildiğiniz gönderilere ulaşabilirsiniz.

Bu yeni özellik, hack saldırıları dışında çeşitli nedenlerle sildiğimiz, ancak bu kararımızdan vazgeçtiğimiz gönderilerin kurtarılması için de son derece işe yarar görülüyor. Peki sizler Instagram'ın yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.