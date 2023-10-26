Honda, Civic modeli için geri çağırma programı başlattı. 2022 ila 2024 arasında üretilen 176 bin adet otomobili etkileyen geri çağırma programı, Civic sahipleri için kritik önem arz ediyor.

Türkiye'de de çok satan otomobiller arasında yer alan Honda Civic ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Japon otomobil devi, 2022 ila 2024 yılları arasında üretilmiş olan bazı Civic'lerde önemli bir sorun olduğunu açıkladı. ABD'de 176 bin 410 adet otomobil için geri çağırma programı oluşturan şirket, Civic'leri inceleyecek.

Honda'nın yaşadığı sorun, markanın tedarikçileri arasında yer alan Hitachi Astemo Americas isimli şirketten kaynaklandı. Honda genel merkezine verilen bilgi sonrasında da geçtiğimiz ay, inceleme başlatıldı. Honda, Civic'lerde gerçekten de üretim hatası yaşandığını tespit etti ve bundan kaynaklı olarak da geri çağırma programı başlattı.

Honda Civic sahiplerinin kaza yapma olasılığı çok yüksek

Edinilen bilgilere göre Honda Civic sahiplerini kaza riskiyle karşı karşıya bırakan problem, kremayer dişlilerinden kaynaklanıyor. Bu dişlilerin yanlış strok uzunluğunda monte edilmesi, ön tekerleklerin olması gerekenden çok daha fazla dönmesine sebep oluyor. Elbette bunun yol açabileceği bazı sorunlar var. Mesela fazla dönen tekerlek, alt süspansiyona temas etmesi nedeniyle zedelenebilir. Bu da lastiğin patlamasına ve dolayısıyla kazaya yol açabilir. Öte yandan; kusurlu üretim nedeniyle aracın yol tutuşunda bozulmalar da yaşanabilir.

Yapılan açıklamalara göre Honda'nın geri çağırma programı, 4 Aralık itibarıyla başlayacak. Şirket, bu tarih itibarıyla hatalı üretim yapılan Honda Civic sahiplerine ulaşacak ve onarım için servis randevusu oluşturacak. Edindiğimiz bilgilere göre Türkiye'deki Civic modelleri, bu durumdan etkilenmiyor.