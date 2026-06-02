Haziran 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Hibrit Qashqai'de 470 Bin TL İndirim Var!

Nissan’ın Haziran 2026 fiyat listesi yayımlandı. Yeni listede Juke, Qashqai, Qashqai e-POWER, X-Trail Mild Hybrid ve Townstar ailesinin güncel fiyatları yer aldı. Juke Tekna MT için 1.699.000 TL’lik kampanyalı fiyat dikkat çekti.

Bu içerikte Nissan’ın Haziran 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı versiyon listelerini, kampanyalı fiyatları ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. İlk olarak markanın tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarına bakalım.

Nissan fiyat listesi - Haziran 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı Juke 2.087.800 TL 1.699.000 TL Qashqai Mild Hybrid 2.720.400 TL 2.249.000 TL Qashqai e-POWER 3.508.200 TL 3.408.200 TL X-Trail Mild Hybrid 5.098.300 TL 4.998.300 TL Yeni Townstar Van 1.314.900 TL - Yeni Townstar Combi EV 2.486.500 TL -

Qashqai Mild Hybrid fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack 2.720.400 TL 2.249.000 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 3.134.200 TL 2.652.100 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 3.335.400 TL 2.833.400 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design 3.580.000 TL 3.580.000 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 3.618.800 TL 3.618.800 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 3.760.200 TL 3.760.200 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 3.764.300 TL 3.764.300 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 3.879.200 TL 3.879.200 TL

Qashqai Mild Hybrid, Nissan’ın SUV ürün gamında en bilinen modellerinden biri olarak listede geniş donanım seçenekleriyle yer alıyor. Haziran ayında özellikle Designpack versiyonunda açıklanan kampanyalı fiyat, modelin başlangıç seviyesini daha dikkat çekici hâle getiriyor.

Qashqai Mild Hybrid opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Siyah tavan rengi çift renk opsiyonu 25.000 TL İlgili versiyonlar

Qashqai e-POWER fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat e-POWER 190PS Designpack 3.508.200 TL 3.408.200 TL e-POWER 190PS Skypack 3.736.900 TL 3.636.900 TL e-POWER 190PS N-Design 4.065.000 TL 3.762.300 TL e-POWER 190PS Platinum 4.188.900 TL 4.088.900 TL e-POWER 190PS Platinum Premium 4.330.200 TL 4.230.200 TL

Qashqai e-POWER, elektrik destekli sürüş karakterini SUV gövdesiyle bir araya getiren bir seçenek olarak öne çıkıyor. Haziran listesinde Designpack’ten Platinum Premium’a uzanan versiyonlar bulunurken, N-Design paketinde daha yüksek nakit alım indirimi dikkat çekiyor.

Qashqai e-POWER opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Siyah tavan rengi çift renk opsiyonu 25.000 TL İlgili versiyonlar

Juke fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna 2.087.800 TL 1.699.000 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 2.207.900 TL 1.799.000 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum 2.327.500 TL 2.015.300 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT Redline Edition 2.417.500 TL 2.099.000 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium 2.707.100 TL 2.607.100 TL

Nissan Juke, kompakt SUV sınıfındaki tasarım odaklı seçeneklerden biri olarak Haziran 2026 listesinde beş farklı versiyonla yer alıyor. Tekna MT ve Tekna DCT seçeneklerinde açıklanan kampanyalı fiyatlar, modelin bu ayki en dikkat çeken noktaları arasında bulunuyor.

Juke opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Çift renk opsiyonu 12.000 TL 2026MY Platinum ve Platinum Premium

X-Trail Mild Hybrid fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum 5.098.300 TL 4.998.300 TL 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium 5.615.600 TL 5.515.600 TL

X-Trail Mild Hybrid, Nissan’ın daha geniş SUV beklentilerine yanıt veren modellerinden biri olarak listede konumlanıyor. Haziran 2026 fiyatlarında Platinum ve Platinum Premium versiyonları yer alırken, her iki seçenekte de 100 bin TL’lik indirimli fiyat seviyesi görülüyor.

X-Trail Mild Hybrid opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Siyah/Gri tavan rengi çift renk opsiyonu - İlgili versiyonlar

Kaynak: Nissan Türkiye