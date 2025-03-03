HONOR, yapay zekâ odaklı yeni kurumsal stratejisi olan Alpha Planı’nı MWC 2025’te duyurdu.

Şirket, bu planla birlikte önümüzdeki beş yıl içinde yapay zekâ teknolojilerine büyük yatırımlar yaparak akıllı cihazlarını daha gelişmiş hâle getirmeyi hedefliyor.

HONOR’un hedefleri arasında başka neler var?

HONOR'un Alpha Planı, üç temel aşamadan oluşuyor.

İlk olarak akıllı telefon deneyimini yeniden geliştirmek için cihazları yapay zekâ destekli özelliklerle donatmayı amaçlıyor. HONOR'un geliştirdiği yeni nesil yapay zekâ sistemleri ile kullanıcı deneyimlerinin büyük ölçüde iyileştirilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda yapay zekâ destekli telefonlar, giyilebilir teknolojiler ve tabletler de piyasaya sürülecek.

İkinci aşama ise sektör çapında iş birliği ile yapay zekâyı genişletmek. Bu süreçte Google ve Qualcomm gibi firmalarla ortaklık yaparak cihazların daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması planlanıyor.

Üçüncü ve iddialı aşamada da insan potansiyelinin ortaya çıkarılması hedefleniyor. HONOR CEO'su James Li, "Sonunda, insan potansiyeli sınırlarını açacağız ve AGI çağında medeniyet için yeni bir paradigma yaratacağız. Karbon bazlı yaşam ile silikon bazlı zekâ arasındaki birlikte varoluşa tanık olacaksınız. Bu yüzden hepimizin, akıllı bir dünyayı kucaklamak için insan potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için birlikte çalışmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

HONOR, yeni stratejisi ile hem yurt içi hem yurt dışı pazarda daha kapsamlı kullanıcı erişimi oluşturmak için daha fazla ekosistem cihazı piyasaya sürmeyi hedefliyor.