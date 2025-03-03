HONOR, yeni amiral gemisi akıllı saati Watch 5 Ultra'yı tanıttı. Cihaz, tasarımından teknik detaylarına kadar sınıfında çok iddialı olabilecek özelliklerle geliyor.

Özellikle akıllı telefonlarıyla tanıdığımız teknoloji devi HONOR, MWC 2025 kapsamında yeni ürünlerini tanıttı. Bunlardan biri de şirketin ilgi gören Watch akıllı saat serisinin yeni modeli Watch 5 Ultra’ydı.

Watch 5 Ultra, geleneksel kol saatlerini andıran bir tasarımla geliyor. Hafif ve dayanıklı yapısıyla dikkat çeken model, titanyum kasaya sahip.

Karşınızda HONOR Watch 5 Ultra

Şirketin amiral gemisi akıllı saati olarak karşımıza çıkan Watch 5 Ultra modeli, 1,5 inç boyutunda LTPO AMOLED bir ekrana sahip. Bu ekran 60 Hz yenileme hızı ve 466x466 çözünürlük sunuyor.

Watch 5 Ultra, Android 9..0 ve iOS 13 üzeri telefonlarla uyumlu bir şekilde çalışabilecek. 8 GB depolamayla gelen cihazda, 3 adet fiziksel buton var. Ayrıca uzun ve kısa basma desteği de dahil farklı özelliklere sahip dönen çerçevesi de mevcut.

Tabii ki her akıllı saatte olduğu gibi bu cihazda da birçok sağlık özelliği var. Quick Health Scan isimli özelliğiyle çok hızlı bir şekilde genel sağlık verilerinizi gösterebiliyor. Ayrıca The Healthy Morning Report özelliği, önceki günün sağlık verilerini derleyerek yeni güne sağlığınız konusunda bilgili bir şekilde başlamanızı, neleri değiştirmeniz gerektiğini görmenizi sağlıyor. 100’den fazla spor modu, uyku ve kalp atış hızı takibi, SpO2 kan oksijen seviyesi izleme gibi özellikleri de var.

480 mAh bataryalı HONOR Watch 5 Ultra, 15 saat pil ömrüyle gelecek. Boyutları 46,3 x 46,3 x 11,4 mm olarak, ağırlığı da 51,8 gram olarak açıklandı. Bunlar dışında Bluetooth 5,2, IP68 suya ve toza dayanıklılık gibi detayları da mevcut. Siyah ve kahverengi seçenekleriyle sunulacak saatin fiyatı, 279 euro olarak açıklandı. Ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda bir bilgi yok.