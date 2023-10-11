Çin merkezli küresel teknoloji markası HONOR, Şanghay'da düzenlenen 2023 Kantar BrandZ Çin Gala Etkinliği’nden pek çok ödülle ayrıldı.

Her geçen gün büyümesini sürdüren ve pazardaki yerini güçlendiren HONOR, Şanghay'da düzenlenen 2023 Kantar BrandZ Çin Gala Etkinliği’nde aldığı ödüller ile adımlarını daha da güçlendirdi. Dünya çapında kabul gören bir pazarlama etkinliği ölçütü olarak öne çıkan BrandZ sıralamaları, küresel ölçekte büyük kuruluşlar ve finans kurumları tarafından da değerlendirilen prestijli bir liste olarak karşımıza çıkıyor.

Kantar Group'un değerlendirmelerine göre HONOR, ''Meaningful Index'', ''Demand Power Index'' ve ''Shaking Things Up Index'' gibi farklı kategorilerde ilk sırada yer alıyor. Bu birinciliklerin yanı sıra HONOR, Akıllı Cihazlar kategorisinde de diğer markaları geride bıraktı ve ''İlham Veren İnovasyon Yıldızı'' ödülünü kazandı.

HONOR, Çin'in En İyi 100 Yükselen Markası arasında da yer aldı;

HONOR aynı zamanda Miaozhen Academy of Marketing Science (MAMS) tarafından 2023 yılı için açıklanan ''BrandGrow Çin'in En İyi 100 Yükselen Markası" listesinde de yer aldı. Bir önceki yıla göre %23 artışla 3,8 trilyon RMB'yi aşan potansiyel varlık değeriyle HONOR, üst üste ikinci kez listede birinci sırada olmayı başardı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Kantar Greater China CEO'su ve Kantar BrandZ Küresel Başkanı Doreen Wang; "HONOR, inovasyonun sınırlarını zorlamaya devam eden bir meydan okuyucu. Marka, çeşitli ürünleri ve akıllı deneyimlerinin yanı sıra çevreye ve topluma olan bağlılığıyla tüketiciler tarafından iyi tanınıyor ve bugün HONOR'un dünyanın en iyi akıllı cihaz markalarından biri olduğuna tanıklık etmekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

''Çift amiral gemisi stratejisi''

Konu hakkında açıklama yapan isimlerden biri de tabii ki HONOR Device Co. Ltd. CMO'su Ray Guo oldu. Guo, HONOR'un elde ettiği başarı ve stratejileri ile ilgili olarak "HONOR, ürünlerin bir markanın temel taşı olduğuna ve markanın yaygın ürün tanınırlığının en açık göstergesi olduğuna inanıyor. Premium ürünlerin premium bir marka yarattığına inanıyoruz, bu nedenle HONOR olarak Çift Amiral Gemisi Stratejisine bağlı ve en iyi katlanabilir akıllı telefonları yaratmaya odaklanmış durumdayız. Yaklaşık üç yıl önce bağımsız olduğumuzdan bu yana, yıllık gelirimizin %10'unu araştırma ve geliştirmeye yatırıyoruz. Bugüne kadar premiumlaşma ve küreselleşmede kaydettiğimiz ilerlemeden memnunuz ve bu takdir için BrandZ'ye teşekkür etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.