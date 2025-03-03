HONOR, yeni kablosuz kulaklıkları Earbuds Open'ı resmen tanıttı. Cihaz, yapay zekâ destekli canlı çeviri özelliğiyle geliyor.

MWC 2025’e katılan firmalardan olan Çinli teknoloji devi HONOR, etkinlikte Earbuds Open ismi verilen yeni kablosuz kulaklıklarını tanıttı. Cihaz tasarımından yapay zekâ da içeren özelliklerine birçok dikkat çeken detayla geliyor.

Tasarımına baktığımızda şirketin rahat kullanım odaklı çalıştığını görebiliyoruz. Gelişmiş ergonomik tasarımı, denge sağlarken kulaklarınızdaki hassas bölgelere temasın engellenmesini sağlıyor. Tüm bunlar, ne kadar uzun süre takarsanız takın rahat bir deneyim sunmaya devam ediyor.

HONOR Earbuds Open, canlı çeviri özelliğiyle geliyor

Kulaklığın teknik detaylarına bakacak olursak 16 mm manyetik sürücüyle geldiğini görüyoruz. Ona titanyum kaplama eşlik ediyor. Ayrıca 3 mikrofonu, hibrit aktif gürültü engelleme (ANC) ve mekânsal ses desteği de var.

Earbuds Open’ın en dikkat çeken kısmı yapay zekâ özellikleri. Öyle ki cihazda 3 mod sunan bir yapay zekâ tabanlı canlı çeviri desteği olacak. Biri, kulaklıkları dinleyici ve konuşmacı olarak ikiye bölmenizi sağlarken ikincisi telefonun hoparlörünü kullanacak. Üçüncüsü ise seminer gibi etkinlikleri sizin için çevirebilecek. Ayrıca kulaklıklarda yapay zekâ asistanı desteği, birden fazla cihaza bağlanma ve hızlı şarj özellikleri de var.

Kulaklık, 58 mAh’lik bataryaya sahip. Kutusu ise 480 mAh. Şirketin aktardığına göre 6 saatlik bir pil ömrü sunuluyor. Kutuyla ise bu süre 22 saate kadar çıkıyor. Bunlar dışında Bluetooth 5.2, IP54 dayanıklılık gibi özellikleri var. Cihazın fiyatı 149 euro olarak açıklandı.