HONOR, iPhone'larla kablosuz veri aktarımı yapmayı kolaylaştıran "AI Connect" teknolojisini duyurdu. Ancak bu teknolojinin detayları MWC 2025'te açıklanacak.

Çinli teknoloji devi HONOR, gelecek hafta başlayacak Mobile World Congress 2025 (MWC) etkinlikleri kapsamında çok önemli bir açıklama yapmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Zira şirketin yaptığı bir açıklama, HONOR cihazlar ile iPhone'lar arasında çok basit bir şekilde kablosuz veri aktarımı yapılabileceğini gözler önüne seriyor.

iPhone'lar, kendi ekosistemlerinde oldukça yüksek hızlarda kablosuz veri aktarımına izin veriyor. Ancak bir Android telefondan bir iPhone'a kablosuz veri aktarımı yapmak hiç de kolay değil. İşte HONOR, bunu çözecek bir teknoloji geliştirmiş gibi görünüyor. MWC 2025 etkinlikleri kapsamında açıklanacak "Alfa Planı" kapsamında duyurulacak bu özellik, "AI Connect" olarak isimlendirilecek.

Teknolojinin detayları şimdilik belirsiz

HONOR, konuyla ilgili yazılı açıklamasında AI Connect'in farklı sistemleri kusursuz ekosistemlere dönüştüreceğini söylüyor. Ancak bunun ne demek olduğunu detaylandırmıyor. Öte yandan; HONOR'un açıklamasına göre bu yeni teknoloji sadece iPhone'lara özel olacak. Hatta şirket, bu noktada Samsung'a da laf atıyor. Yayımlanan bir fotoğrafta, "Sevgili Sam, fikrinizi değiştirirseniz biz buradayız" ifadesine yer veriliyor.

Daha önce de OPPO, OPPO ve OnePlus telefonlar ile iPhone'lar arasında kablosuz fotoğraf, video ve diğer dosyaların gönderilmesini sağlayan "O+ Connect" isimli bir teknoloji geliştirdi. HONOR'un AI Connect özelliği de buna benzeyecek gibi görünüyor. Konuyla ilgili tüm detaylar, MWC 2025'te gün yüzüne çıkacak.