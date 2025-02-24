HONOR Magic 7 Pro, 30-40 Yıl Önce Çekilmiş Fotoğrafları Sanki Dün Çekilmiş Gibi Kaliteli Hâle Getirdi [Video]

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HONOR Magic 7 Pro, 30-40 Yıl Önce Çekilmiş Fotoğrafları Sanki Dün Çekilmiş Gibi Kaliteli Hâle Getirdi [Video]
Manchester United, HONOR Magic 7 Pro'nun özelliklerini gösteren bir video paylaştı. Bu videoda 90'lı yıllardan kalma fotoğraflar, sanki dün çekilmiş gibi kaliteli hâle getiriliyordu.

Çinli teknoloji devi HONOR, geçtiğimiz ay düzenlediği bir etkinlikte Magic 7 Pro isimli yeni amiral gemisi telefonunu duyurdu. Üst düzey özelliklerle donatılan akıllı telefon, yapay zekâ özellikleriyle de tüketicileri mest etmeyi başarmıştı.

Şimdiyse HONOR Magic 7 Pro'nun marifetlerini gösteren bir video yayımlandı. İngiltere'nin en çok sevilen futbol kulüplerinden Manchester United tarafından paylaşılan bu videoda HONOR Magic 7 Pro, 30-40 yıllık fotoğrafları sanki daha dün çekilmiş gibi kaliteli bir hâle getiriyordu.

İşte HONOR Magic 7 Pro'nun yeteneklerini gösteren o video

Yukarıdaki videoda da görebileceğiniz üzere çoğu 1990'lı yıllardan kalma fotoğraflar, Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alan HONOR Magic 7 Pro'da ultra net hâle getiriliyor. Paylaşılan video, her geçen gün biraz daha gelişen yapay zekâ teknolojilerinin geldiği son noktayı göstermesi açısından oldukça önemli. 

MONOR Magic 7 Pro neler sunuyor?
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HONOR Magic 7 Pro, bundan birkaç hafta önce ülkemize de giriş yaptı. 59.999 TL karşılığında satın alınabilen akıllı telefon, ülkemizde de büyük ilgi görmeyi başaracak gibi görünüyor.

HONOR Magic 7 Pro inceleme videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz:

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Kaynak : https://www.manutd.com/en/videos/detail/snapdragon-x-honor-115-years-of-old-trafford
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