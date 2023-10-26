HONOR, Magic 6'da bulunacak ilginç bir özelliği açıkladı. "Magic Capsule" isimli özellik, uygulamaların göz hareketleriyle kullanılmasını sağlayacak.

Mobil ürün dünyası için ürettiği işlemcilerle sektörü domine etmeyi başaran Qualcomm, birkaç gündür "Snapdragon Summit" etkinlikleriyle gündemde. Şirket, etkinlikler kapsamında geleceğe yönelik planlarını çoktan anlattı. Öte yandan; bazı teknoloji şirketleri de Snapdragon Summit etkinliklerine dahil oldular. İşte o şirketlerden bir tanesi de HONOR'du ve şirket, yaklaşmakta olan yeni akıllı telefonu Magic 6 ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

HONOR Magic 6, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 isimli üst düzey işlemcisinden güç alacak. Bu işlemci, akıllı telefona bazı etkileyici özellikler kazandıracak. Bu özelliklerden bir tanesi de "Magic Capsule". Magic Capsule, HONOR Magic 6'nın sahiplerinin uygulamaları sadece "gözleriyle" kullanmalarını sağlayacak. Bu ilginç özellik, yapay zekâdan güç alacak.

HONOR Magic 6, işte böyle kullanılacak:

HONOR'un Magic Capsule özelliği için paylaştığı bir video, yaklaşmakta olan özelliğin nasıl bir deneyim sunduğunu az da olsa anlamamızı sağlıyor. Videoya göre kullanıcı, gözünü hareket ettirdikçe telefonu ile etkileşime girecek. Diyelim ki uygulamada bulunan bir seçeneğe dokunmanız gerekiyor. Bunu parmağınızla değil, gözünüz ile yapabileceksiniz.

Ancak HONOR'un yeni özelliğinin nasıl bir deneyim sunacağına ilişkin çok da bir bilgi sahibi değiliz. HONOR, özellik hakkında detaylı bilgiyi, Magic 6'nın lansmanına saklamayı tercih etti. Şunu da belirtmeden geçmeyelim; Magic Capsule, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3'ün sunabileceği yeteneklerden sadece biri. HONOR, Magic 6'da yapay zekâdan güç alan daha pek çok özelliği kullanıcılarla buluşturacak. Bunlardan bir diğeri de yapay zekâ ile desteklenen kişisel asistan hizmeti olacak.

Göz takibi, bir dönemin efsane telefonu Galaxy S4'te de bulunuyordu!

Bir haberde göz takibi gibi bir özellikten bahsediyorsak bir dönemin efsane telefonları arasında yer alan Samsung Galaxy S4'ü anmak gerekiyor. Hatırlayan okurlarımız kesinlikle vardır; bu akıllı telefonda gözle ekran kaydırma özelliği bulunuyordu. Tabii o yıllarda yapay zekâ etkisi günümüzdeki gibi değildi ve söz konusu özellik, aşırı ilkeldi...