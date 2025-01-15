HONOR, uzun zamandır merakla beklenen Magic 7 Pro ve Magic 7 Lite modellerini dünya genelinde satışa sundu.

HONOR, Magic 7 Pro ve Magic 7 Lite'ı Avrupa'da tanıttı. HONOR'un yeni akıllı telefonları, güçlü donanımları ve akıllı özellikleriyle teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.

HONOR, uzun süredir beklenen Magic 7 Pro ve Magic 7 Lite modellerini küresel pazara sundu. Yeni modellerin sunduğu özellikler ise şimdiden büyük bir ilgi topladı.

İşte merak edilen özellikler

HONOR Magic 7 Pro, Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle donatılmış. 3 nm mimarisiyle üretilen bu çip seti, yüksek performans vadediyor. 12 GB RAM ve 512 GB depolama seçenekleriyle kullanıcılara geniş bir kapasite sunuluyor. 6.82 inçlik AMOLED ekranı ve 200 MP telefoto kamerası ile fotoğrafçılıkla ilgilenen kullanıcılar için önemli bir seçenek oluşturuyor. Batarya kapasitesi 5,270 mAh olup, 100W hızlı şarj desteği ile cihaz yalnızca 33 dakikada tamamen şarj olabiliyor.

Magic 7 Pro, yapay zekâ tabanlı birçok özellik sunuyor. HONOR'un geliştirdiği yapay zekâ görüntü motoru, fotoğrafçılık deneyimini üst düzeye taşıyor. 50 MP'lik ana kamera ve 200 MP telefoto kamera, her ışık koşulunda net ve parlak fotoğraflar çekmeyi mümkün kılıyor. Ayrıca AI Super Zoom ile 30x ile 100x arasında keskin zoom yapabilme imkanı tanıyor. 80W kablosuz şarj desteği ile telefon şarj hızında da oldukça iddialı.

Magic 7 Lite ise 2700 x 1224 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç kavisli AMOLED ekranla geliyor. Cihaz, 4nm üretim süreciyle üretilen sekiz çekirdekli Snapdragon 6 Gen 1 çipsetinden güç alırken, 8GB RAM ve 512GB'a kadar depolama seçenekleri sunuyor. Ayrıca, 66W hızlı şarj desteği ile 6.600 mAh bataryası, uzun süreli kullanım sağlıyor.